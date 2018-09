Stort speedway-drama: VM-grandprix afbrudt efter grimt uheld

Der var masser af drama, men knap så meget dansk succes, da der tyske speedway-grandprix i VM-serien blev afviklet lørdag aften.

Banen i Teterow var elendig, og det medførte en afbrydelse på en times tid, da det gik helt galt i begyndelsen af grandprixet.

Flere dages regn havde gjort banebelægningen blød, og efter flere styrt i de tre første heats blev den mest løse belægning skrabet væk, så det var muligt at gennemføre grandprixet.

Værst gik det ud over britiske Craig Cook, der kom slemt til skade i begyndelsen af grandprixet, da han fløj af speedway-cyklen på den tyske bane.

Cook måtte efterfølgende sendes på hospitalet, hvor det blev konstateret, at han havde brækket det ene håndled.

We're hearing Craig Cook has suffered a suspected broken wrist.



We wish the GB star a speedy recovery #GermanSGP — Speedway GP (@SpeedwayGP) 22. september 2018

Foto: Jarek Pabijan

Niels-Kristian Iversen sluttede på en femtepladsen, efter at han blev slået ud i semifinalen, da han blev treer i det heat.

Den 36-årige dansker lå ellers til at tage en af de to finalepladser, men polske Bartosz Zmarzlik fik overhalet vestjyden, der måtte se Zmarzlik følge amerikanske Greg Hancock i finalen.

I finalen kom både Hancock og Zmarzlik til kort, da briten Tai Woffinden tog sejren og udbyggede sin føring i kampen om VM-titlen.

Nicki Pedersen var tæt på at gøre Iversen selskab i semifinalerne, men den danske veteran måtte se sin aften på slaggerne slutte tidligere.

Nicki Pedersen fik kys fra kæresten Anna Natascha Öhlin Hoe, men ude på slaggerne var der knap så meget at glæde sig over for den danske stjerne, som missede semifinalen i Tyskland Grand Prix. Foto: Jarek Pabijan

Han hentede to heatsejre og hentede otte point til VM-stillingen, hvor han kæmper for at bringe sig op i top-otte og indløse adgang til næste års VM-serie.

Den danske speedway-stjerne indtager 11.-pladsen med et enkelt grandprix tilbage i 2018. Opgaven ser næsten umulig ud for den 41-årige fynbo, der har 11 point op til Emil Sayfutdinov på ottendepladsen.

Niels-Kristian Iversen har modsat Nicki Pedersen sikret sig en plads i VM-feltet til næste år.

Sæsonens sidste grandprix køres om to uger i polske Turun.

