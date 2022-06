Strandet på polsk hospital: - Skal snart ske noget action

Nicki Pedersen sidder fast i et hospital i Polen, men vil gerne hjem til Danmark og opereres

Situationen er noget træls - for at sige det mildt - for Nicki Pedersen.

Søndag var han involveret i et frygteligt styrt, da danskeren kørte for sit polske hold GKM Grudziądz. På speedway-cyklerne kolliderede Piotr Pawlicki med den danske stjerne.

På hospitalet mistede Nicki Pedersen meget blod, fortalte han mandag.

Tirsdag har lægerne vurderet, at han godt kan komme hjem, men den skal forsikringsselskabet lige være med på. Et ambulance-fly er nemlig bestemt ikke billigt.

- Jeg ligger i Polen endnu. Jeg er ikke kommet til Danmark. Jeg roder med det skide forsikringsselskab i England, siger Nicki Pedersen fra hospitalet til Ekstra Bladet.

- Vi sendte dem en mail i morges og har ikke hørt noget endnu, så jeg har lige skrevet til Danmarks Motor Union. De har prøvet at ringe til dem i England og langt om længe fået fat i dem og har lovet, at de vil gøre noget action.

Nicki ligger i stræk i Polen. Privatfoto

Vil til Danmark

Den tidligere tredobbelte vedensmester siger, at han planen er, at han skal på hospitalet i Odense. Bækkenet er brækket to steder, og der skal opereres en plade ind. Desuden er hofteleddet revet af led.

- Jeg er egentlig frigivet nu og må gerne komme afsted, så er det klart, at så gider de måske ikke se på mig hernede ret længere. Jeg vil gerne opereres i Danmark. Der skal snart ske noget action, fordi ellers så går der yderligere en dag i morgen.

Smerterne er stadig til at føle på for den 45-årige speedway-veteran.

- Jeg ligger her i stræk, og det er ikke særlig behageligt for mit knæ. Jeg har lidt mere smerter i dag oppe i lysken. Bare det at være sengeliggende i sig selv er træls. Det gider kroppen ikke.

- Jeg håber, at jeg kan springe alle rammer og komme hurtigere på benene og komme i form igen og så tage den derfra. Først og fremmest skal jeg tilbage til livet igen.

Nicki Pedersen kom også til skade i seneste måned. Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jørgen Bitsch, der er formand for Danmarks Motor Union.

- Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe ham, hvilket vi har gjort siden i går.

- Jeg tror, at vi får ham hjem i løbet af i morgen. Det forventer vi klart.

Han ved ikke, hvad det koster at få Nicki Pedersen hjem.

- Nej, ikke ud over at det er dyrt. Det er jeg helt sikker på.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danske fodboldspillere tjener store summer på at udøve deres sport, og mange af dem vælger at investere deres hårdt tjente penge - her kan du læse en top-tre over, hvordan de investerer.