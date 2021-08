Tæt på sejren i russisk grandprix

På en god dansk aften i russiske Togliatti blev speedwaykøreren Anders Thomsen nummer tre.

Dermed sikrede han den anden danske podieplacering i sæsonen, efter at Leon Madsen tidligere på sæsonen også tog en tredjeplads.

Kortvarigt så det dog ud til, at Thomsen havde chancen for at vinde sæsonens ottende grandprix, men der blev lukket af for danskeren, før han for alvor kom i spil til sejren.

Det var første gang i sæsonen, at Thomsen og Madsen kørte sig i semifinalen i VM-serien samme aften. Madsen måtte nøjes med en syvendeplads.

Hjemmebanehåbet Artem Laguta tog sejren, mens polske Bartosz Zmarzlik blev toer.

De to er i en tæt duel om VM-titlen. Efter otte grandprixer er Bartosz Zmarzlik et enkelt point foran sin russiske konkurrent. Svenske Fredrik Lindgren fuldender top-3.