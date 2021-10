Tæt på VM-medaljer

Takket være Leon Madsen er Danmark kommet godt ud af startblokken ved hold-VM i speedway i Manchester.

Lørdag blev halvdelen af de indledende heat kørt. Danskerne var på banen seks gange, og Madsen, der er Danmarks største speedwaynavn, førte an i pointhøsten med fire sejre.

I alt skrabede Danmark 29 point sammen. Det rækker til en tredjeplads. Søndag skal der igen køres 21 indledende heat efterfulgt af en semifinale og til sidst finalen.

Det bedste hold efter de indledende heat går direkte i finalen, hvorefter nummer to og tre mødes i ét heat om den anden finaleplads. Polen fører suverænt med 40 point. Storbritannien har 30 på andenpladsen.

Hold-VM køres anderledes end de klassiske mesterskaber. Landene dyster to og to mod hinanden i hvert heat, og pointsystemet er indrettet sådan, at det eksempelvis er bedre at blive nummer to og tre i et heat end nummer et og fire.

Leon Madsen viste klassen. Foto: Jarek Pabijan

Vinderen af et heat får fire point, nummer to får tre point, nummer tre får to point, mens nummer fire må køre af banen uden point.

Danmark tog sidste år bronze ved hold-VM med et hold bestående af Leon Madsen, Anders Thomsen og Marcus Birkemose. I år er de to sidstnævnte udskiftet med Mikkel Michelsen og Mads Hansen.

Danskerne fik en skidt start. I deres første heat - mod de britiske værter - kunne det ikke have endt værre med en tredje- og en fjerdeplads.

Men så kom Danmark - og altså især Leon Madsen - i gang.

Mod både Frankrig, Sverige og Australien vandt Madsen, mens henholdsvis Mads Hansen og Mikkel Michelsen mod de to sidstnævnte lande blev nummer to.

I Danmarks femte heat ventede Polen, der stiller op til hold-VM med det på papiret stærkeste hold af førstekørere i form af Bartosz Zmarzlik og Maciej Janowski, nummer to og fem i dette års individuelle VM-serie.

Danmark startede skidt, da Mikkel Michelsen kiksede starten helt og var ude, før heatet nærmest var gået i gang. Så var det op til Leon Madsen at skaffe danske point, og det gjorde han med en andenplads.

Madsen tog endnu en sejr i danskernes sidste heat lørdag mod Letland, hvor Mikkel Michelsen blev treer.

De seneste tre års vindere af hold-VM, Rusland, er ikke med i dette års finale.

Russerne gik ikke videre fra semifinalerne i september, men stillede heller ikke op med stjernerne Artem Laguta og Emil Sayfutdinov, der henholdsvis blev nummer et og tre i dette års VM-serie.