Tjener på helt ny måde: - Et pissegodt liv

Selvom karantænesagen har kostet kræfter, så lægger Nicki Pedersen ikke skjul på, at tilværelsen i det store hele har behandlet ham godt. Rigtig godt endda.

Nogle af de penge, en lang karriere har indtjent, er blevet brugt på den arkitekttegnede luksusvilla på den fynske side af Lillebælt, hvor han bor sammen med kæresten Natascha Øhlin efter, at han tidligere har boet i en luksuslejlighed i Monaco med sin daværende kæreste. Det kan du læse mere om her: Speedway har gjort Nicki til millionær - Se hans luksusliv i Monaco

Men det er ikke kun pengene fra sporten, der betaler gildet.

For Nicki Pedersen har fundet en ny måde at tjene penge på.

- Jeg har været god til at investere, og i dag handler jeg med aktier næsten hver dag. Man kan sige, at jeg er blevet daytrader. Jeg har et pissegodt liv i øjeblikket, lyder det med et bredt smil fra Nicki Pedersen, der senere på året tager hul på et nyt eventyr.

Til den tid rykker Nicki Pedersen og Natascha Øhlin nemlig til Spanien, hvor det varme klima lokker.

- Vi har lige købt en lejlighed i Marbella, der er færdig til november. Det bliver så fedt, fortæller han begejstret.

- Tidligere tog vi jo fire uger til Thailand og trænede i januar og februar, men nu har jeg besluttet, at det skal være min nye træningsbase, hvor Natascha kan slappe af.

- Det kan da også godt være, at vi rykker rigtigt derned på et tidspunkt, for min krop fungerer bare bedre i sol og varme. Danmark er fedt fra maj til august, og så er det koldt resten af året, siger Nicki Pedersen, mens det regner og rusker udenfor panoramavinduet i Middelfart.

