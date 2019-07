Unik dansk stime stopper

Det spidser til i toppen af VM-serien i speedway, hvor tre kørere nu deler førstepladsen i kampen om VM-titlen.

Med en sejr i lørdagens grandprix i Sverige er russiske Emil Sayfutdinov oppe på 47 point. Det samme som Leon Madsen og polske Patryk Dudek.

Både Madsen og Dudek missede semifinalerne i Hallstavik og satte blot syv point ind på VM-kontoen.

Det udnyttede Sayfutdinov på en forrygende aften, hvor han ud over sejren hentede 17 VM-point. Det betyder, at stillingen i toppen er så tæt, som den kan være med tre kørere på førstepladsen.

30-årige Madsen har haft en forrygende sæsonstart i VM-serien med podieplaceringer i de tre første grandprixer i 2019.

Stimen sluttede brat lørdag i sæsonens fjerde grandprix, hvor han ikke formåede at køre sig ind blandt de otte kørere, der skulle kæmpe i semifinalerne.

Danskeren hentede godt nok to heatsejre, men det blev også til to sidstepladser og en tredjeplads.

Landsmanden Niels-Kristian Iversen klarede sig en anelse bedre og var blandt de otte, der gik videre til semifinalerne.

Niels-Kristian Iversen styrtede i semifinalen. Foto: JAREK PABIJAN

Iversen måtte en tur ned i gruset i semifinalen, da benet blev fjernet under ham i første sving. I omstarten gik det igen galt for den 37-årige dansker, der udgik efter et solostyrt.

I finalen var Emil Sayfutdinov helt suveræn og sluttede foran Martin Vaculik, Maciej Janowski og Max Fricke.

VM-sæsonen består af ti grandprixer. Næste gang kørerne skal i aktion er om fire uger i polske Wroclaw.

