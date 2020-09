VM-guld som 18-årig - nu stopper han

Mikkel B. Jensen skabte sensation, da han i 2012 sammen med blandt andre Nicki Pedersen var med til at sikre Danmark VM-guld i speedway for hold i svenske Målilla.

Den unge komet var nemlig kun 18 år, da han kunne kalde sig verdensmester, og så var der ellers mange, som spåede en stor fremtid.

Det er da også blevet til både bronze ved U21-VM for hold, et par GP'er og en solid klubkarriere, men med mindre han snupper en medalje ved onsdagens individuelle DM-finale i Vojens, bliver det heller ikke til mere ædelt metal.

Mikkel B. Jensen (tv) lytter til daværende landstræner Anders Secher under U21- VM. Foto: Jarek Pabijan

Mikkel B. Jensen vælger nemlig nu at lade sig pensionere som speedway-kører i en alder af bare 26 år.

- Det gør jeg simpelthen. Jeg tog faktisk beslutningen allerede i november, siger han til Ekstra Bladet.

- Nu er min sidste sæson så blevet noget speciel på grund af coronaen, men det har givet mig lejlighed til at mærke efter i kroppen. Og jeg føler, at det er det rigtige at komme væk fra sporten nu, forklarer Mikkel B. Jensen.

- Jeg føler ikke, at sporten går den rigtige vej økonomisk, og nu har jeg muligheden for at skabe en civil karriere, mens jeg stadig er ung, siger den kommende speedway-pensionist.

Her kan han se tilbage på en succes, der kom tidligere, end nogen havde forventet.

- Resultatmæssigt er 2012 jo det største, men jeg føler selv, at 2017 og 2018 var bedre rent personligt. Der fandt jeg mig selv og blev mere moden, fortæller Mikkel B. Jensen før karrierens sidste ræs.

