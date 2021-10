VM-ræs kommer til Danmark

Mens Vojens beholder et løb i GP-serien, bliver Esbjerg i 2022 værter for par-VM i speedway

Der var store nyheder på programmet, da den internationale speedwaykalender fredag blev præsenteret i polske Torun.

Her løftede de nye ejere af grandprix-serien og par-VM, også kendt som 'Speedway of Nations', Discovery Sport Event, sløret for den kommende sæson.

Og der var godt nyt for dansk speedway på fredagens præsentation.

Således forbliver Vojens vært for den danske afdeling af GP-serien, når verdenseliten kommer forbi 10. september, men Esbjerg har sikret sig noget af et scoop som vært for 'Speedway of Nations', der afholdes den sidste uge i juli, og for første gang skal både semifinaler, finaler og U21-VM køres på samme bane.

- Det bliver selvfølgelig en fantastisk opgave for os som klub, når vi kan invitere til speedway-fest i en hel uge, og vi er stolte over, at Granly Speedway Arena skal lægge bane til den allerførste udgave af sådan en speedway-begivenhed. Det er helt unikt, og med det nye format er det på mange måder den største turnering, der findes, lyder det fra Lars Guldager Dyhr, der er direktør i Esbjerg Motorsport Elite, i en pressemeddelelse.

Francois Ribeiro fra Discovery og Lars Guldgaer Dyhr fra Esbjerg Motorsport glæder sig over den nye aftale. Foto: Discovery

Hos Discovery glæder man sig også over samarbejdet med den vestjyske klub.

- Vi er glade for, at vi i samarbejde med Esbjerg Motorsport kan bringe en af de største events i FIM Speedway til Esbjerg, en region med stærk fanbase for speedway. Det nye Speedway of Nations-format med et event på en uge på en bane i den sidste uge af juli, giver fans en unik mulighed for at samles på Danmarks vestkyst for at støtte deres nationalmandskab, supplerer Francois Ribeiro, Head of Discovery Sport Event.

Mikkel Michelsen er pt. den eneste dansker, der er kvalificeret til næsten sæsons GP-serie. Dette års finale i 'Speedway of Nations' kører i Manchester 16. og 17. oktober, hvor Danmark møder Polen, Sverige, Storbritannien, Letland og Frankrig.

