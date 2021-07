Voldsomt Nicki-styrt: - Jeg fik bare slukket lyset

I høj fart bragede Nicki Pedersen ind i barrieren under en ligamatch for sin polske klub Grudziadz tirsdag aften.

Billeder fra styrtet viser, at barrieren ikke gav efter, og at danskeren blev liggende. Han husker kun styrtet, inden han rammer barrieren og kan første huske noget igen, da han er i ambulancen.

Intet er brækket, men han har en indre blodansamling og smerter i hele kroppen.

- Det var et heavy styrt i går. Det var helt vildt. Der er man bare passager på en rutschebane uden sikkerhedssele på.

- Min kollega Kenneth Bjerre, der styrtede bagved mig, skrev til mig bagefter. Han var i chok, siger Nicki Pedersen til Ekstra Bladet.

- Normalt er vi cool nok, men jeg lå bare der i et par minutter og bevægede mig overhovedet ikke. Jeg fik bare slukket lyset prompte, da jeg ramte stakittet. Jeg lå bare og sov et par minutter.

Det var i høj fart, at Nicki P. i rød hjelmfarve bragede ind i barrieren. Foto: Jarek Pabijan

Gad ikke ligge til observation

Det er langt fra første gang, at Nicki Pedersen er involveret i et uhyggeligt styrt, men alligevel er han ved godt mod.

- Når du har slået i hovedet, så hjælper det ikke at spørge ti gange 'hvad fanden skete der?', når du har fået en hjernerystelse, siger han og vurderer, at han cirka kørte 120 km/t.

- Det er bare at få det bedste ud af det og ikke tænke for meget, fordi man kan ikke samle tankerne, siger han og vil ikke kategorisere det som sit mest voldsomme styrt i karrieren.

- Jeg udskrev mig selv i går på et stykke papir, fordi jeg ikke gad at ligge til observation. De mener, at jeg har en indre blødning i leveren, men som regel kender jeg min krop og kunne godt mærke, at hvis det gør ondt, skal jeg søge på hospitalet igen.

Styrtet er efterfølgende blevet taget med oprejst pande. Arkivfoto: Tariq Mikkel Khan

Vil fortsætte

Trods det uhyggelige styrt i en alder af 44 år overvejer han ikke at stoppe karrieren.

- Nej, jeg er åbenbart et positivt menneske og prøver at vende tingene om. Når jeg kan ryge i stakittet sådan der som 44-årig uden at brække noget lige der, så er der andre gange, hvor man bare glider ned og der sker noget. Så kroppen må nogenlunde kunne følge med endnu.

Han vil nu tage en dag ad gangen og blive tilset af sin fysioterapuet.

Speedwaykøreren melder, at han 'heldigvis har ni dage, inden han skal køre igen'.

Læs mere om Nickis uhyggelige styrt her.