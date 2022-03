Spøjs skade efter vildt crash

Det så voldsomt ud, da Marc Marquez rejste sig søndag efter sit crash på Mandalika-banen i Indonesien under den frie træning inden årets andet grandprix.

Den spanske MotoGP-kører havde problemer med dækkene i den indonesiske hede, og derfor stod hans potente Honda på tværs i et hurtigt sving, så Marquez fik en gigantisk lufttur.

Han lå stille et øjeblik og rejste sig så, inden han stærkt fortumlet haltede væk.

Efter at være blevet fløjet til det nærmeste hospital blev det umiddelbart konstateret, at hans værste skade var en hjernerystelse - ingen brud. Men i flyet hjem mod Barcelona fik han det pludselig dårligt.

Synet svigtede, og han måtte en tur om en specialist, der hurtigt kunne konstatere, at det voldsomme crash har fået en gammel lidelse fremprovokeret.

Sidste år var den 29-årige spanier nemlig ude i tre måneder med diplopi - dobbeltsyn - der gør, at han ikke kan fokusere og giver ham problemer med balancen.

'Det lader til, at jeg oplever et déjà vu ... På min rejse tilbage til Spanien fik jeg ubehag med mit syn, og jeg besluttede at besøge dr. Sánchez Dalmau, der bekræftede, at jeg har lider af et nyt tilfælde af diplopi.'

'Heldigvis er det mindre alvorligt end den skade, jeg havde i slutningen af sidste år. Men nu er det tid til at hvile og vente og se, hvordan skaden udvikler sig. Jeg takker som altid mange gange alle for deres støtte,' skriver Marquez på Twitter.

Marc Marquez har flere gange været ramt af dobbeltsyn - første gang i 2011, hvor han var ude i fem måneder efter at være blevet opereret. Og så fik han det altså igen sidste år, hvor han styrtede under en motocross-træning.

Marc Marquez har igen fået problemer med dobbeltsyn. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP)

Ligesom dengang er hans karriere nu sat på standby, og det kan ikke med sikkerhed siges, om han kan vende tilbage til racerbanerne.

Det er dog sikkert, at han denne gang - som sidst - vil tage en konservativ tilgang til sin rehabilitering. Det bekræfter dr. Sánchez Dalmau over for den spanske avis El Páis

Mellem 2010 og 2019 vandt Marquez VM seks gange, mens han måtte opgive hele 2020-sæsonen efter et drilsk brud på overarmen i sæsonens første grandprix.

Han kom først tilbage til tredje grandprix sidste år, hvor han efter sit motocross-styrt missede sæsonens to sidste løb og derfor endte på en syvendeplads.

I år indledte han sæsonen i Qatar med en femteplads.

