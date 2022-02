Stærkere end ventet

Christian Lundgaard rammer Indycar på den rigtige tidspunkt - med det rigtige team.

Selv om Chip Ganassi, Penske og Andretti er topholdene, presser danskerens Rahal Letterman Lannigan Racing sig på.

Et nyt hovedkvarter er undervejs, og en sund økonomi betyder, at man til 2022 har udvidet med tre biler til hele sæsonen.

45-årige Takuma Sato er fortid, mens den 28-årige brite Jack Harvey er hentet til sammen med Lundgaard.

Hos RLL Racing har Christian Lundgaard mulighed for at køre med om sejre allerede i sin rookiesæson. Foto: Penske Entertainment: Chris Owens

Den 20-årige dansker har fået to testdage som forberedelse og føler sig i hopla, før sæsonen indledes denne weekend i Florida.

- Vi var noget stærkere, end jeg personligt havde forventet. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt at sige. Efter den første test 10. januar vidste jeg godt, at bilen var god. Det vidste jeg sådan set allerede sidste år i august (efter debuten, red.), og det er også, hvorfor jeg sidder, hvor jeg gør nu, siger Christian Lundgaard.

- Jeg vil sige, at teamet har taget et stort skridt. Når man kigger på det store billede og ser, hvilken vej teamet går, bliver intet sat på hylden. Alt bliver smidt i det og lidt til.

- De er ekstremt dedikerede, og jeg har aldrig prøvet at være ved et team, som forsøger så meget, som vi har gjort. Under testen var det svært at følge med i. Men det er også nyt for mig, og det var godt at have hele teamet med. Det var første gang, at vi kørte med et fuldt team med tre biler, som det bliver i sæsonen, siger Lundgaard, som senest kørte Formel 2.

Lundgaards teamkammerat Jack Harvey (t.h.) har kørt i USA siden 2014 og udelukkende i Indycar siden 2017. Foto: Penske Entertainment: Chris Owens

Teamkammeraten Jack Harvey har overtaget mange af Takuma Satos folk, mens der er hentet forstærkninger ind til den danske side af garagen.

Han klikker allerede med sin løbsingeniør Ben Siegel, som kommer med erfaring fra både Nascar og Indycar.

- Det er lidt mere et ungt crew, som passer godt til mig. Jeg er en ung gut, 20 år gammel, så der skal være lidt fis og ballade, når det passer ind. Det synes jeg, at vi har ramt meget godt. Jeg er utrolig tilfreds også med mekanikerne. Nogle af dem er der jo fra syv morgen til syv aften og arbejder så hårdt.

To dage - begge på Sebring - har Christian Lundgaard fået som forberedelse til 2022-sæsonen. Foto: Penske Entertainment: Chris Owens

Vinterpausen er blevet brugt til fysisk træning og på at terpe sin nye motorsportskategori.

- Min største udfordring sidste år var ‘racepace’ eller nærmere, hvordan løbet ville udvikle sig. Hvor hurtigt man kunne køre, og hvor meget man kunne ‘pushe’ i forhold til dæk og til at spare brændstof. Nu har jeg meget mere info, og det ligger allerede halvt på rygraden.

Privat er Christian Lundgaard flyttet til USA, hvor han nyder godt af, at Christian Rasmussen, som skal køre Indy Lights, nu også bor i Indiana. Deres lejligheder ligger 50 meter fra hinanden i samme ejendom.

- Vi har jo ikke så mange herovre, så det er logisk, at vi bruger tid sammen. Laver lidt mad sammen, hygger med det og hører musik. Han har ikke nogen simulator, men det har jeg, så vi ‘bonder’ lidt over det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Målet er mesterskabet

- Vi kører vel ikke ikke for at blive nummer to?

Frasen har Christian Lundgaard brugt mange gange og understreger den danske racerkørers tankegang og tro på sig selv.

Den forsvarende mester Álex Palou vandt serien i sin anden sæson, og selv om Christian Lundgaard ikke ønsker at sætte sig selv under unødigt pres med italesatte målsætninger - hans team RLL Racing har samme holdning - så skal der ikke herske tvivl om, at ambitionerne er store.

Forventningen er podier, sejre og en tilværelse i den helt sjove ende af tabellen.

- Det er lidt tricky, for alle vil sige, at han er ny og skal lære. Jeg har samme fornemmelse, men ønsker at gøre det godt. Jeg vil bare ikke lægge for stort pres på mig selv.

Til Indycars officielle pressedag fik amerikanerne også en smagsprøve på, at janteloven ikke for alvor er slået igennem hos familien Lundgaard hjemme i Hedensted.

- Rookie-mesterskabet er en ting, men der er også selve mesterskabet at vinde. Jeg siger ikke, at det sker, men jeg vil prøve så hårdt, jeg kan. Jeg kører ikke racerløb for at blive nummer to eller tre, sagde Christian Lundgaard.

- Graham er en stærk racerkører, og hvis jeg kan trække sig meget som muligt ud af ham, tror jeg, at vi har en stærk opstilling.

RLL Racing stiller med tre biler til 2022-sæsonen. Foto: Penske Entertainment: Chris Owens

33-årige Graham Rahal er åben for vidensudveksling.

- For mig er det forfriskende, og jeg kan lære af alle omkring mig. Selv sidste år til Indy-løbet med Christian var han hurtig og kvalificerede sig godt. Han vandt al sin tid på én del af banen. Han knuste Takuma (Sato) og jeg der.

- Vi havde aldrig set nogen køre banen på den måde. Totalt anderledes. Måske fordi han aldrig havde kørt der? Jeg ved det ikke, men man skal lære af sådan noget.

Rahal går ind til sin 16. sæson på højeste niveau i USA på teamet, som er grundlagt af hans far, og kommer også med en advarsel til den danske lærling.

- Christian er ung, og han skal bruge lidt tid på at forstå, hvad vi gør. Det går hurtigt, men der er ret store forskelle til Europa. Banerne er ikke glatte som billardklæder. Han får nogle udfordringer der gennem sæsonen, men jeg er sikker på, at han har en lang karriere foran sig her, siger Rahal.