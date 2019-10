Stjerne-par går fra hinanden: Mediernes skyld

De elsker hinanden højt – alligevel har de valgt at gå fra hinanden. Årsag: De kan ikke være i fred for medierne!

Det handler om den finske rallykører Jari-Matti Latvala, 34, og fotomodellen Maisa Torppa, 28, der netop via Instagram har postet nyheden om den uventede og dramatiske skilsmisse.

’Fordi vi elsker hinanden så uendeligt, lader vi hinanden gå og fortsætter med at være venner. Vi må begge have mulighed for en normal og fredelig hverdag, men medierne vil ikke give os det, så længe vi lever sammen som par,’ lyder annonceringen på Maisa Torppas Instagram-konto.

Jari-Matti Latvala har i mange år været en af verdens bedste rallykørere, og Maisa Torppa er en kendt finsk model og stewardesse, der også har haft roller som skuespiller.

Parret var for nylig i deres andet hjem i skattelyet Monaco, men da frøken Torppa vendte tilbage til de tusinde søers land, blev hun allerede i lufthavnen modtaget af et tv-hold, der forfulgte hende ud gennem ankomsthallen.

- Det gik over grænsen, og Jari-Matti og jeg kom frem til, at selv om vi elsker hinanden mest i denne verden, så kan ingen af os længere holde til denne jagt, siger Maisa Torppa.

De mødtes første gang til et rally i 2011, men først i 2016 blev de par, da modellen – hvis google translate har knækket den finske kode korrekt – skulle have skiftet til sommerdæk på sin bil!

- Allerede dengang var vi overraskede over, at så mange var interesserede i os. Vi gav nogle interviews og tænkte, det ville lægge sig, skriver Maisa Torppa på det sociale medie.

Ifølge ’Iltalehti’ skulle de have været gift i slutningen af i år, men brylluppet er selvsagt også aflyst.

Ugebladet ’7 Seiska’ kan dog fortælle, at Maisa Torppa de seneste syv måneder været involveret i en affære med en kendt, finsk it-direktør, og der er vist derfor, medierne har været på jagt.

Da hun dengang blev spurgt, nægtede hun alt og sagde, hendes mand var helt rolig – og at brylluppet ikke var aflyst. Det blev det så.

Maisa Torppa brød igennem, da hun i 2009 blev kåret som ’Miss Bikini’. I 2012 deltog hun i reality-tv-programmet ‘Stjerner i junglen’.

Filminteresserede kan formentlig med succes finde skuespilleren i film som ’Onnenonkija’ fra 2016, ’Maisan Nikon luksusmatkat’ fra samme år og ’Viidakon Tähtöset’, et mesterværk af ældre dato – skabt tilbage i 2012.

Jari-Matti Latvala under et løb i 2017, da alt var fryd og gammen også uden for kabinen. Foto: Lehtikuva/Ritzau Scanpix

