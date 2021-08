Stjernen gør stedsøster gravid

Han blev sidste år den første portugiser til at vinde et løb i MotoGP og er nu oppe på tre sejre i VM-serien, hvor han i år ligger samlet nummer otte.

Nu skaber den 26-årige motorcykelstjerne Miguel Oliveira overskrifter uden for banen.

Denne sommer har han nemlig giftet sig med sin stedsøster, og de har nu meldt ud, at de venter barn sammen.

- Vores liv vil fortsætte med særligt selskab. En opgave for resten af vores rejse. Spændt på at møde dig elskede, skriver Oliveira på Instagram til sine 634.000 følgere.

Sejr i Barcelona, og det har været en god sommer for Miguel Oliveira. Foto Albert Gea/Ritzau Scanpix

Hans kone, Andreia Pimenta, er datter af Oliveiras fars kone. Hun mødte motorcykelkøreren i starten af teenageårene, men de holdt forholdet hemmeligt i mange år.

- Inden kærligheden havde vi et godt venskab. Vi voksede op sammen. På et tidspunkt indså vi, at det her var mere end et venskab. Det var meget stærk kærlighed, har Oliveira sagt til portugisisk tv ifølge News.com.

29. august fortsætter MotoGP-serien på britiske Silverstone.

