Stor triumf til F1-håb: Lundgaard på mesterskabskurs

MONZA (Ekstra Bladet): Danmarks næste store Formel 1-håb leverede søndag på Hungaroring uden for Budapest sin bedste weekend i dette års Formel Renault Eurocup 2.0.

To gange pole-position udløste en andenplads og en sejr, hvilket betyder, at det danske medlem af Renaults talentakademi overtager førstepladsen i mesterskabet med tre resterende afdelinger.

- Det var en virkelig vigtig sejr, og jeg er rigtig, rigtig glad. Det har været næsten en perfekt weekend. Jeg var skuffet efter andenpladsen lørdag, men et lille problem med raceren gav en skidt start, og så var andenpladsen det bedste, jeg kunne opnå. Søndag var perfekt, sagde Christian Lundgaard efter løbet.

Et problem med koblingen gav en dårlig start lørdag, mens den 17-årige dansker var i en klasse for sig søndag under våde forhold. Han tog pole-position med et halvt sekund til nærmeste forfølger, hvilket er uhørt i en klasse, hvor racerne er ens.

Samtidig snublede den nærmeste forfølger, kinesiske Ye Yiefi, med en skuffende 11. plads uden for pointene.

Knap 1000 km fra Budapest i Formel 1-paddocken på Monza var danskerens manager Alessandro Alunni Bravi lykkelig og fuld af lovprisninger over det store talent.

- Christian taler ikke kun store ord. Han leverer, siger italieneren.

Særlig under søndagens våde forhold dominerede Lundgaard. Foto: Antonin Vincent / DPPI / Renault Sport

Mange store Formel 1-kørere har vundet Formel Renault Eurocup, men altid i deres anden sæson. Christian Lundgaard er rookie, så en sejr vil der blive lagt endnu mere mærke til.

Til 2019-sæsonen er målsætningen den nye F3-klasse med en plads hos topteamet og talentfabrikken ART Grand Prix. En sæson står i 800.000 euro; Renault betaler halvdelen, så der skal stadig findes 400.000 euro i sponsorater.

I samarbejde med Lundgaard-familien og DASU forsøger manageren at finde de tre millioner kroner hos danske virksomheder.

Jubel sammen med teamet. Foto: JEAN MICHEL LE MEUR / DPPI / Renault Sport

Ekstra Bladets vanlige chat med Jason Watt, der samler op på weekendens grandprix, er flyttet til tirsdag. Så saml alle jeres bedste spørgsmål til Formel 1-eksperten, der til den tid er klar til at analysere det dramatiske løb på Monza.

Se også: Dansk F1-lærling tilbage på førstepladsen

Se også: Dansk stortalent imponerer under F1-grandprix

Se også: Stjal hele showet: Dansk stortalent får F1-smagsprøve