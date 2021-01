Stort F1-navn i kamp mod Kevin

Det danske racerteam High Class Racing får Formel 1-blod med ombord til 24-timers løbet i Daytona.

Teamet meddeler nemlig, at den tidligere polske Formel 1-kører Robert Kubica er den ene af de fire kørere i den danske bil.

Dermed bliver han en del af holdet, der også består af Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg og Dennis Andersen.

Det amerikanske 24-timers løb skal køres i den sidste weekend af januar på den legendariske bane i Florida.

Her får Kubica et gensyn med sin tidligere Formel 1-konkurrent Kevin Magnussen, der kører 24-timer-løbet for Chip Ganassi Racing. Det bliver i øvrigt danskerens første løb for sit nye team.

Fra 2019-sæsonen. Kevin Magnussen i sin Haas VF-19, mens Kubica og George Russell kørte for Williams. Foto: Mark Sutton/Ritzau Scanpix

Robert Kubica har været i Formel 1 af to omgange. Han var den første polske kører i fuldblodsklassen, da han i 2006 satte sig ned i BMW Sauber-bilen. Der var han i fire sæsoner, inden han skiftede til Renault for en enkelt sæson i 2010.

Derefter var der stille rent Formel 1-mæssigt om polakken - men han vendte tilbage for en enkelt sæson i 2019, da han fik et sæde hos Williams. Det år blev ingen succes, og han scorede ingen point.

Kubica har vundet en enkelt Grand Prix - i Canada 2008. Samme år opnåede han sin bedste VM-placering som samlet nummer fire.

Sidste år kørte den polske racerkører for BMW Orlen Team ART i DTM-serien.

