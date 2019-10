Suveræn dansker-fest: VM-triumf i Japan

De tidligere verdensmestre Nicki Thiim og Marco Sørensen vandt i Aston Martin, mens den forsvarende verdensmester Michael Christensen i Porsche og debutanten Nicklas Nielsen i Ferrari strøg til tops i VM-stillingen.

Der var set med danske øjne næsten ’morgenstund har guld i mund’ på Fuji-banen i Japan, da Le Mans-kørerne her til morgen kørte anden afdeling i VM.

Selv om et er svært at se bort fra Tom Kristensens ni Le Mans-sejre samt John Nielsens ene Le Mans-sejr nåede de danske sportsvognskørere et nyt højdepunkt i søndagens løb.

Allerede tidligt i løbet sørgede Marco Sørensen for at komme i spidsen i GTE Pro-klassen, mens det var makkeren Nicki Thiim, som kørte Aston Martin Vantage nr. 95 i mål til den første klassesejr i godt et år.

'Danskerbilen' sejrede foran verdensmestrene Michael Christensen og Kevin Estre i Porsche 911, som med andenpladsen overtog føringen i VM med et forspring på et point til Marco Sørensen/Nicki Thiim.

Den forsvarende verdensmester Michael Christensen fører i VM-stillingen efter en andenplads i Japan (Foto: Jan Sommer)

I GTE Am-klassen udbyggede debutanten Nicklas Nielsen i en Ferrari 488 VM-føringen takket været rare 18 point for en andenplads, og den unge dansker ar sammen med sine to franske medkørere, Emmanuel Collard og Francois Perrodo 43 point i spidsen for klassen, hvor David Heinemeier Hansson også kører med.

I LMP2-klassen lå det nye danske VM-team, High Class Racing til at komme på podiet VM-point, men da betalingskøreren, den amerikansk/sydafrikanske rigmand Mark Patterson kom bag rattet røg fra en andenplads ned som nr. 5.

VM for sportsvogne har som bekendt 'finale' i næste års Le Mans, og her er der udsigt endnu en dansk deltager. BMW-fabrikskører Mikkel Jensen er inviteret til sportsvognene rookietest i forbindelse med årets sidste løb i Bahain midt i december.

Det er franske Signatech Alpine, som vil se danskeren an, efter at denne sammen med tyskeren Jens Petersen er kommet i spidsen for klassen i Europæisk Le Mans-serie.

