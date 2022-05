Syv grunde til at se Indycar

Historiekyndige motorsportsfans vil huske, hvordan Nigel Mansell i 1992 endelig vandt sit Formel 1-mesterskab for så at tage til USA og triumfere i Indycar året efter.

1980’erne og 1990’erne var Indycars storhedstid, før krigen mod den konkurrerende Cart-serie betød, at Nascar overhalede indenom og blev amerikanernes klart foretrukne motorsportskategori.

Men taler man formel-biler er det verdens næststørste serie efter Formel 1, og Christian Lundgaard har skrevet en treårig aftale på et for sporten meget interessant tidspunkt.

Interessen er stigende.

- Det store skifte skete i januar 2020, da Roger Penske købte Indycar. Penske-gruppen har sat turbo under udviklingen med alt fra tv-aftaler, streaming, sociale medier og så videre. Det er en international serie, selv om den kun kører i Nordamerika, fortæller Jenny Fryer, motorsportskorrespondent for nyhedsbureauet AP.

Et meget international felt nu også med dansk islæt betyder, at i modsætning til Nascar så bliver serien fulgt uden for USA’s grænser.

Roger Penske er selv teamejer og tidligere racerkører, men som dollarmilliardær fra sine andre forretninger har han værktøjerne til at genskabe serien.

- Der er arbejde forude, men Indycar har meget ungt og internationalt talent og store personligheder, siger Fryer.

- Sammensætningen i serien ændrer sig dramatisk i øjeblikket. Kørere, som har været der i 15 eller flere år, er ved at blive faset ud med unge folk først i 20’erne, og mange af dem er ikke amerikanere. Men det gør Indycar interessant. Alle kan passe ind, siger hun.

Amerikansk race byder på en særlig disciplin, ovalbaner! Foto: Penske Entertainment: Joe Skibinski

Ekstra Bladets motorsportsekspert Jason Watt er mangeårig Indycar-fan. Udover Lundgaards debut finder han den igangværende talentindsprøjtning yderst interessant.

- Jeg har altid set Indycar lidt som klassen, hvor man pensionerer Formel 1-kørere. Men tilførslen af både amerikanske talenter og i 2022 især europæiske gør kvaliteten af kørere højere end tidligere år, siger Watt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rød-hvide farver

Christian Lundgaard er naturligvis den altoverskyggende grund til, at man som dansk motorsportsfan bør holde nøje med Indycar i 2022.

Kun Formel 1 er større.

Samtidigt banker endnu en dansker på. Efter sejre i US F2000 og Indy Pro 2000 kører Christian Rasmussen i klassen lige under, Indy Lights, for selveste Andretti Autosport. Amagerkaneren kan med endnu et topresultat vinde sig vej ind i Indycar.

To i Indycar inden for et par år er ikke utænkeligt.

Trods et par store bommerter fra Lundgaards team, RLL Racing, har danskeren fået en hæderlig start. Efter tre løb ligger han midt i feltet og er bedste rookie. Denne weekend kører Lundgaard på Barber i Alabama, hvor han for et lille år siden testede en Indycar for første gang.

Superstjerner i svøb

Ligesom i Formel 1 pibler det frem med unge talenter i Indycar; flere af dem fra Europa. Seneste skud på stammen er Christian Lundgaard samt Ferrari-junioren Callum Ilott, der begge kommer fra Formel 2.

Allerede etableret er Álex Palou, som efter to år i GP3 rykkede til Japan, og i 2020 debuterede i Indycar. Den 24-årige spanier blev mester i fjor allerede i sin anden sæson.

22-årige Pato O’Ward var en overgang Red Bull-junior og i spil til et Formel 1-sæde, men mexicaneren manglede point til sin superlicens og blev droppet. I stedet blev han samlet op af Arrows McLaren, og testede sågar for McLarens Formel 1-team i december.

Men den helt store stjerne er Colton Herta. Trods sine kun 21 år kører han sin fjerde sæson i Indycar. Var arbejdsgiveren Andretti Autosport lykkedes med at købe Alfa Romeo Sauber, ville Herta med sikkerhed have fulgt med til Formel 1.

Trioen vandt halvdelen af løbene i fjor.

Den 21-årige hollænder Rinus VeeKay (van Kalmthout er for avanceret til amerikanere) er også en yderst populær skikkelse; ikke mindst hos yngre kvinder.

Colton Herta er den store amerikanske stjerne. På sigt er det forventningen, at han ender i Formel 1. Foto: Penske Entertainment/Joe Skibinski

Gamle kendinge stråler

Fire tidligere Formel 1-kører huserer i feltet: Takuma Sato, Alexander Rossi, Marcus Ericsson og Romain Grosjean. Svenske Marcus Ericsson understreger med sine resultater, hvordan man kan trille rundt i en ringe Formel 1-bil uden chance for at køre med om de sjove placeringer og alligevel have evnerne til at levere i USA. Han vandt to løb i sidste sæson og har stået på podiet yderligere tre gange - senest i marts i Texas.

Kevin Magnussens tidligere Haas-kollega Romain Grosjean har i USA fået sin anden ungdom og er blandt årets titelfavoritter efter skiftet til Andretti Autosport.

Romain Grosjean har fundet sin anden ungdom i USA. Foto: Michael Conroy/Ritzau Scanpix

Et feminint touch

På papiret er motorsport en af de få idrætsgrene, hvor mænd og kvinder kan konkurrere på lige vilkår. I virkeligheden er det lidt mere kompliceret i formel-klasserne, hvor g-påvirkingen spiller en fysisk rolle. Men Indycar har haft en række kvinder på gridden. Mest kendt og succesfuld er Danica Patrick, som fra 2005-2011 kørte for både Rahals og Andrettis teams. Hun har som den eneste kvinde vundet et løb.

I denne sæson har 29-årige Tatiana Calderon debut. Indtil videre frister hun en tilværelse bagerst i feltet.

Tatiana Calderon kører for A.J. Foyt. Foto: Penske Entertainment: Chris Owens

Verdens største racerløb

'The Greatest Spectacle in Racing’ kalder amerikanerne Indianapolis 500, og selv om Formel 1 som sport slår Indycar, er begivenheden som enkeltstående løb en større begivenhed. En sejr udløser halvanden million dollar til køreren, og før corona scorede vinderen op mod tre millioner dollar. 350.000 tilskuere til stede på løbsdagen understreger, at vi har at gøre med en voldsom stor event.

Christian Lundgaard bliver sidste weekend i maj den første danske deltager nogensinde.

Kørerne gør forskellen

Hvorfor får de ikke samme bil, så man kan se, hvem der er bedst? Hvis du hører til dem, som siger det om Formel 1, vil Indycar være noget for dig. Det er to forskellige motorproducenter - Honda og Chevrolet - og holdene må udvikle på deres hjulophæng, men ellers er der tale om ens biler med samme aerodynamik.

Hvordan bilerne sættes op, bestemmer holdene selv, og ligesom man ser i Formel 2, så er nogle teams bedre til at ramme plet end alle andre.

Men køreren kan gøre en større forskel i Indycar end i Formel 1.

Banerne i USA er noget mere gammeldags, end dem som Formel 1 benytter. Foto: Jeffrey Phelps/Ritzau Scanpix

Godt gammeldags ræs

Kalenderen byder på ovalbaner, hvor der kun drejes til venstre samt besøg på Indianapolis’ mere europæiske racerbane, som er godkendt til Formel 1. Men de fleste baner er noget mere rå i deres udtryk ofte med mange ujævnheder og mure i stedet for store afkørselsarealer. På banen får kørerne lov til at gå mere til stålet, end det har været tilfældet i snart mange år i Formel 1.

