Tænkte jeg var en rigtig tumpe

Romain Grosjean blev onsdag som ventet præsenteret som ny kører i den amerikanske Indycar-serie, hvor han skal tørne ud for Dale Coyne Racing.

Der er dog ikke tale om en standardaftale, for Kevin Magnussens tidligere makker i Haas' Formel 1-team har efter sin ulykke i Bahrain i oktober fået føjet en speciel detalje ind i sin kontrakt.

Romain Grosjeans venstre hånd heler fortsat, men han forsikrer, at alt ser ud til at blive godt med den. Foto: Andy Hone/LAT Images/Ritzau Scanpix

Det forklarede han onsdag på et pressemøde, hvor han afslørede, at han ikke kommer til at køre på de hurtige ovalbaner.

- Jeg kom i kontakt med Dale Coyne før hændelsen i Bahrain - en uge før Imola, tror jeg.

- Vi kom godt ud af det med hinanden, og han gav mig et tilbud. Jeg skulle have kørt det fulde mesterskab, men så skete det i Bahrain, siger Grosjean om ulykken, hvor han mirakuløst slap ud af sin brændende racer og 'kun' pådrog sig slemme forbrændinger på hænderne.

- Der var et øjeblik i Bahrain, hvor jeg troede, at jeg var død. Og når jeg er en far med tre børn, så er det nødvendigt, at jeg er fornuftig i mine beslutninger og i mine valg for fremtiden. Og lige der føler jeg mig ikke komfortabel - ikke så meget for mig selv, men for mine børn og min hustru - ved at tage risikoen på ovalerne, siger Romain Grosjean.

Romain Grosjean kørte gennem et autoværn, så hans Haas-racer delte sig i to og straks efter stod i flammer. Foto: Bryn Lennon/Reuters/Ritzau Scanpix

Det betyder, at Romain Grosjean kun skal køre sin RWR-Honda i 13 af de 17 afdelinger.

Men faktisk havde han som udgangspunkt slet ikke lyst til at køre i serien - til han studerede løbskalenderen.

- Jeg kiggede på Indycar-kalenderen, og det overbeviste mig om at slå til. Jeg ved ikke hvorfor, men i mit hoved havde jeg forestillet mig, at Indycar er 80 procent ovalbaner og 20 procent almindelige baner - men da jeg så på kalenderen indså jeg, at det var lige omvendt.

- Der tænkte jeg, at jeg var en rigtig tumpe - hvorfor tjekkede jeg ikke det tidligere, siger Grosjean.

Modsat Formel 1 er Indycar meget mere jævnbyrdig. Et detalje, Romain Grosjean efter adskillige år som prügelknape i Formel 1, glæder sig til at opleve.

- I Indycar er der et meget mere afbalanceret felt, end jeg har været vant til. Det bliver spændende igen at skulle kæmpe for podium og sejr, siger franskmanden.

Det kan han komme til 18. april, når Indycar-sæsonen bliver skudt i gang på Barber Motorsports Park i Birmingham, Alabama.

