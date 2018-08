Tæt på at løbe tør for benzin: Jan M smed vigtige point

De forsvarende mestre,Jan Magnussen og Antonio Garcia måtte smide et par vigtige point i topstriden i det amerikanske sportsvognsmesterskab, da den gule Corvette med Antonio Garcia ved rattet var tæt på at løbe tør for benzin på sidste omgang på Road America.

Det dansk/spanske makkerpar havde fået 'forærende' to ekstra gode point, da Corvette udstak en teamordre, og søsterbilen med Oliver Gavin og Tommy Milner blev bedt om at give plads, så den anden Corvette kunne avancere fra tredjepladsen til andenpladsen.

Dermed ville vil de forsvarende mestre have gjort afstanden i mesterskabet til den førende Ford GT et par point mindre.

Med tre afdelinger tilbage fører vinderne af løbet på Road America, Ryan Briscoe/Richard Westbrock med 241 point mod Jan Magnussen/Antonio Garcia med 237 i et mesterskabet, som mere og mere ligner et parløb mellem de to store amerikanske bilmærker.

Det var fjerde løb i træk, hvor den dansk/spanske Corvette kom på podiet, men den første sæsonsejr lader fortsat vente på sig, men sejren kan passende komme i det næste løb i Virginia, hvor Jan Magnussen og Antonio Garcia kan komme i spidsen for mesterskabet.

I den lidt mindre Daytona-klasse kunne Christina Nielsen langt om længe juble over en sejr.

Hun afleverede Porschen i front til sin rutinerede medkører, Patrick Lang, som gjorde arbejdet færdigt.

Dermed var der også revanche fra løbet forinden, hvor parret også var på vej mod en sejr, inden man kørte ind i problemer.

