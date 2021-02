Tæt på hjertestop

En hårdt tiltrængt sejr eller podie glippede for Kevin Magnussen og co. i de sidste minutter på Daytona. Allerhårdest var det at se på, mens teamkammeraterne var i bilen

DAYTONA BEACH (Ekstra Bladet): Skuffelsen var svær at skjule for Kevin Magnussen, efter debuten for Chip Ganassi Racing.

Mødet med Rolex 24 på Daytona International Speedway kunne have udløst danskerens første sejr siden Formel Renault 3.5 i Barcelona 20. oktober 2013 eller som minimum det første podium siden marts 2014 til Formel 1-debuten i Australien.

Alt faldt sammen med fem minutter igen, da Chip Ganassi Racings Cadillac med Renger van der Zande punkterede. Hollænderen lå da på andenpladsen få tiendedele efter den vindende Acura (#10) klar til at sætte det afgørende angreb ind.

- Det er næsten ikke til at holde ud, sagde Kevin Magnussen, da Ekstra Bladet talte med ham hans debut i IMSA-serien.

- Åh, det er en forfærdelig følelse. Vi var så tæt på, altså. Det var rødglødende om sejren med fem minutter tilbage og Renger havde mere pace i bilen. Han lå bare og ventede på den rigtige mulighed til at angribe.

- Det var kommet, det er er jeg stensikker på. Han havde så meget mere pace. Det var åbenbart ikke meningen, at vi skulle vinde det løb, selv om jeg synes, at vi fortjente det, siger han.

Et 24 timers løb er en helt ny disciplin og følelse for Kevin Magnussen, som aldrig før har prøvet at skulle dele en bil med andre. Her var han på hold med sin nye faste makker Renger van der Zander samt Indycar-legenden Scott Dixon.

- Det var forfærdeligt at sidde der i den sidste fase af løbet, hvor det hele skal afgøres. Der sidder man og sveder lidt i håndfladerne.

- Jeg har aldrig været så nervøs før. Når man er i bilen - og jeg har været i virkelig afgørende situationen på banen i forskellige racerserier - og der kan man godt blive nervøs, men man er fokuseret.

- Det er en anden måde, når man sidder derude alene for sig selv og føler sig helt magtesløs, svedig og er ved at få hjertestop. Det skal jeg lige lære at håndtere, siger Magnussen.

Renger van der Zande endte med både at starte og slutte for CGR Cadillac #1.

Kevin Magnussen fik tre omgange i bilen og var tilfreds med sin indsats, hvad han nu også havde god grund til.

Farten var til mere end en femteplads i Daytona. Foto: Chip Ganassi Racing

Dog var der et par skønhedspletter for den nu tidligere Formel 1-kører, som der skal luges ud i til resten af sæsonen.

- Farten har været god, og jeg har sat bilen i føring de fleste gange, jeg var i.

- Så har jeg også lavet et par nybegynder-fejl sådan som at glemme at hive radioen ud af bilen, så jeg sad fast i bilen, da vi skulle skifte kører.

- Jeg fik kørt for hurtigt i pitten, fordi på vej ind skulle jeg køre uden om en LMP3’er, hvilket blokerede udsynet. Jeg glemte også at løsne selerne, som man skal på vej ind i pitten, så de er nemme at få i for den næste kører. Det glemte jeg også en gang. Det var ikke noget, som i virkeligheden kostede i den sidste ende, siger Magnussen.

Fartbøden i pitlane blev takseret til 20 sekunder, mens han også var involveret i en drivethrough-straf i forbindelse med et pitstop. Her gik noget galt i kommunikationen med teamet, så hjulene snurrede uden at have kontakt med asfalten, hvad man ikke må af sikkerhedsmæssige årsager.

- Der fik jeg besked på at køre, selv om bilen stadig var i luften, forklarer Magnussen.

Renger van der Zande (billedet) er Kevin Magnussens faste makker til alle IMSA-løbene. Scott Dixon er med til de fire længste. Foto: Chip Ganassi Racing

Teamkammeraterne var forståeligt også skuffede.

- Helt sikkert en interessant dag. Vi havde rigtig god fart og forholdsvis få problemer med bilen. Vi skulle igennem et par straffe og havde et par punkteringer. Naturligvis var det, hvad der kostede til sidst, siger Scott Dixon.

- Men hvilken fantastisk indsats fra teamet, når man tænker på, hvor hurtigt det hele er gået. På et tidspunkt lå vi til sejren, men det var bare ikke vores dag, siger den seksdobbelte Indycar-vinder.

Magnussens faste makker til samtlige løb i serien, Renger van der Zande, var også fortrøstningsfuld, når det gælder fremtiden. Ikke mindst med tanke på, at bilen kun havde været på banen seks gange før starten på Rolex 24.

- Hvad teamet har gjort på en måned er ufatteligt. De er så professionelle og rare at arbejde med. Jeg føler, at vi ikke helt fortjente det, og jeg føler, at vi blev et meget godt team i første forsøg, siger hollænderen, som missede muligheden for at vinde Daytona for tredje gange i træk.

- Vi kørte fra syvendepladsen til føringen, gav det chancen, og det gik ikke. Hvad kan man sige? Videre til den næste, siger Renger van der Zande.

Og det er 20. marts med 12 timer på Sebring, hvor Scott Dixon er med som tredjekører igen.

