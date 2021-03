Tager konsekvensen: Le Mans rykkes

For andet år i træk kommer Le Mans ikke som vanligt til at blive afholdt i juni.

Det traditionsrige 24-timers-løb skal i år køres 21. og 22. august i stedet for 12. og 13. juni.

Det oplyser løbsarrangørerne torsdag.

Årsagen er, at der i august er større chance for, at der kan være tilskuere til stede.

- I dette års løb får de nye hyperbiler deres debut på banen, og ACO (arrangøren, red.) er derfor meget opsat på at have fans til stede, lyder det fra ACO ifølge Reuters.

- Selv om det var en beslutning at tage, er det den rigtige. At holde Le Mans bag lukkede døre for andet år i træk er utænkeligt.

I starten af februar kom det frem, at Kevin Magnussen fra næste år vil jagte succes i Le Mans som en del af Peugeots hold, der ikke har været i aktion i løbet siden 2011.

Den nyoprettede hypercar-bilklasse erstatter den hidtil højeste bilklasse, LMP1, og giver blandt andet fabrikanter lidt friere rammer end før til at designe og konstruere deres biler.