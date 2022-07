Tidligere racerkører stukket ned og dræbt

En amerikansk motorsportsstjerne er på tragisk vis blevet dræbt.

Bobby East, der har vundet den amerikanske serie USAC tre gange og kørt NASCAR i mange år, blev erklæret død onsdag eftermiddag, efter at han blev stukket ned på en tankstation i Los Angeles.

Det skriver CBS Sports.

Den 37-årige tidligere racerkører fyldte benzin på sin bil, da en mand angreb ham og stak ham i brystet.

Politiet hastede til gerningsstedet, hvorefter Bobby East blev sendt afsted i en ambulance. Han døde senere af sine kvæstelser på hospitalet og blev blot 37 år gammel.

- Vores udsendte forsøgte at give livreddende førstehjælp, indtil lægerne ankom. Han blev fundet på jorden, lyder det fra Westminster Police Department i en officiel udtalelse ifølge news.com.au.

Senere fandt ordensmagten frem til gerningsmanden. En 27-årig mand ved navn Trent William Millsap, der havde en udestående prøveløsladelse.

Et SWAT-hold blev fredag sendt afsted til en lejlighed med en ransagningskendelse i hænderne, og efter en skududveksling blev gerningsmanden dræbt.

Efter at have deltaget i sit sidste NASCAR-ræs i 2008 vendte Bobby East tilbage til USAC og vandt to mesterskaber i 2012 og 2013. I alt nåede han 48 nationale karrieresejre.

'NASCAR er kede af at høre om Bobby Easts tragiske død. Vi vil gerne udtrykke vores dybeste medfølelse til Bobbys familie og venner. Han var en sand racer', har NASCAR skrevet ifølge AP.

