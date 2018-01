Tom Kristensen i Hall of Fame

Racerstjerne Tom Kristensen blev nyeste medlem i Sportens Hall of Fame lørdag ved Sport 2017

- Glæd dig. Det er den ultimative anerkendelse.

To af Hall of Fames medlemmer, Erik Gundersen og Eskild Ebbesen var nok hemmelighedsfulde, da de ankom til Sport 2017 i Boxen, Herning, men de var også klar med et godt råd til det nyeste medlem.

Det blev racerkører, Tom Kristensen.

Bifaldet fra de 8500, der var inde til årets store sportsfest, var enormt.

Det var Eskild Ebbesen og Lars Christiansen, som bød ham velkommen til Danmarks mest eksklusive klub.

- Jeg er beæret, sagde Tom Kristensen, da han løftede sløret for busten, som nu får plads i Idrættens Hus.

Mens Erik Gundersen har 22 års erfaring med at befinde sig i det udsøgte selskab, har guldroeren Eskild Ebbesen kun været med i et år.

- Det blev stort for mig. Det har været nærmest ubeskriveligt, siger Eskild Ebbesen, der har lagt roning væk for i stedet at løbe, cykle og svømme.

33. medlem i Hall of Fame

Den 50-årige Tom Kristensen ankom selv som en af de sidste til den store sportsfest sammen med fru Hanne og børnene, Oliver, Carla Malou og Oswald.

Udover 9 sejre i verdens hårdeste 24 timers løb i Le Mans også kan racerkøreren fra Hobro skrive verdensmester, amerikansk, tysk og japansk mester på visitkortet.

Derudover har han et utal af andre sejre bl. a. 6 af slagsen i USA's største langdistanceløb, Sebring 12 timer.

Tom Kristensen blev medlem som nr. 33 i sportens Hall of Fame, hvor mange andre store danske sportsnavne har taget plads.

- Det er en drøm at komme til at stå ved siden af alle dem, som jeg selv har beundret, siger Tom Kristensen, der allerede er at finde i tre af motorsportens Hall of Fame.

Tom Kristensen med sin familie ved Sport 2017. Foto: Claus Bonnerup

Han regnes blandt sine egne i motorsportens verden som en af de allerstørste og står et af stederne sammen med Micheel Schumacher, Ayrton Senna, Nicki Lauda, Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari osv.

Ved Sport 2017 blev der uddelt et hav af priser:.

Verdens bedste badmintonspiller Viktor Axelsen blev aftenens topscorer med tre priser. ,

Han blev årets sportsnavn, men fik derudover også BT's guld samt prisen for årets jubelscene.

Danskernes Idrætspris til fodboldpigerne i FC Thy, mens prisen til et Olympisk håb havnede hos cykelrytter Julius Johansen.

Talentprisen fik rektor Kirsten Cornelius på Falkonergårdens Gymnasium, mens årets dansker, fodboldspiller Nadia Nadim blev også årets forbillede.

Fidusbamsen havnede i Sønderborg Sergeant hos den amerikanske fodboldspiller, Mikkel Madsen, mens parasportsprisen blev givet til Connie Hansen og Mansoor Siddiqi for at have opfundet en ny idrætsdisciplin.

GOG-lederen, Poul Syberg fik prisen som årets energibundt..

Priser som årets mandlige og kvindelige fodboldspillere blev henholdsvis Christian Eriksen og Pernille Harder.

Mens det var fjerde gang for Christian Eriksen, blev det anden gang for Pernille Harder.