Topløst krav

En sponsor krævede, at racerkører Emma Kimiläinen skulle være topløs på et billede

I 2010 var racerkører Emma Kimiläinen på vej frem i sin karriere.

Den dengang 20-årige finne nærmede sig en aftale med et team i amerikanske Indy Lights, der er lige under IndyCar.

Teamet havde allerede talt med en sponsor, der var et mandemagasin og havde ét ufravigeligt krav.

- Jeg ville vide, hvad aftalen virkelig indebar, før jeg skrev under. Så fandt jeg ud af, at der allerede havde været samtaler med magasinet.

- Først havde de aftalt, at jeg skulle stille i en bikini, men nu fik jeg at vide, at det skulle være et topløst billede, siger racerkøreren i 'Shikani Formula 1 Podcast'.

Emma Kimiläinen fandt sig ikke i sponsorens krav. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Emma Kimiläinen blev rasende og nægtede at acceptere det sexistiske krav.

Hun forlod forhandlingerne og holdt efterfølgende pause fra motorsport i fire år.

'Manageren indså allerede dengang, at det ikke var en fair aftale og sagde til mig: 'Jeg forstår din beslutning, jeg har også en datter', da jeg kun var 20 år på det tidspunkt. I 2020 virker det helt bizart', har Emma Kimiläinen for nyligt skrevet på Twitter.

Den 31-årige racerkører skriver også, at hun er målløs over den store opbakning, hun har fået, efter hun har fortalt om episoden.

I 2019 fik Kimiläinen et sæde i W Series, som skal give kvinder bedre muligheder i motorsport.

