Trækker sig - pengene mangler

Jason Watts søn, Noah Watt, har været nødsaget til at trække sig fra racerløbet Lamborghini Super Trofeo, hvor den unge talentfulde dansker skulle danne par med landsmanden Kevin Rossel.

Det skriver teamet, som de to danskere repræsenterer i en pressemeddelelse.

Noah Watt (tv) må opgive makkerskabet med Kevin Rossel. Foto: Dyhr Media.

Noah Watts afbud til det prestigefyldte løb sker som en direkte konsekvens af effekterne af covid-19. Det fortæller Jason Watt til Ekstra Bladet.

- Vi har haft nogle sponsorer, som har måttet trække sig, og det har kostet en del for sæsonen, siger Jason Watt.

Netop mangel på penge til at dække familiens omkostninger har været en stor barriere for Jason Watt og familien. Det fortalte den tidligere racerkører meget åbent og ærligt tilbage i maj, hvor han erkendte, at familien var på røven.

Familiens økonomiske situation har dog ikke været altafgørende for, at sønnen måtte trække sig fra løbet.

- Det var jo en kombineret sponsor-ting og egenbetaling. Men det handler nu mere om sponsorerne, der har måttet trække sig, som jeg har nævnt. Man kan jo ikke hive det hele ud af husholdningsbudgettet, siger Jason Watt.

Kommer stærkt tilbage

Nu venter der i stedet en længere pause fra racerbanen for 17-årige Noah Watt. Til gengæld forsikrer Jason Watt, at sønnike vil komme stærkere tilbage end nogensinde før.

- Nu tager han et år på bænken, og så sparer vi, hvad der måtte være indtil næste år. Vi vælger altså at stable noget på benene til næste år, så vi kommer ud for fuld musik til en hel sæson over hele året, lyder de optimistiske ord fra Jason Watt.

- Men hvordan har Noah det egentlig selv med, at han måtte trække sig fra løbet?

- Han er selvfølgelig ærgerlig, men han har fuld forståelse for omstændighederne. Jeg synes faktisk, at han tager det med ophøjet ro, og han er ret cool omkring det. Når han bliver lukket ud i en racerbil igen, så er han bare så meget mere tændt til den tid, det vil jeg love dig, afslutter Watt.

Også Kevin Rossel er ærgerlig over, at han ikke kommer til at skulle køre med Noah Watt.

- Jeg havde set frem til at køre med et stortalent som Noah Watt i en danskerbil, så det er da ærgerligt, men vi ved alle, hvor meget der er sket i løbet af det her år, siger han pressemeddelelsen.

Mens Noah Watt altså er henvist til tilskuerrollen i den kommende tid, kan Kevin Rossel glæde sig over, at han i stedet får italienske Alberto di Folco som makker, når sæsonen skydes i gang med Super Trofeo.



