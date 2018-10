Tre danske talenter på spring til Formel 1

Mesterskaberne glippede for de kørere, der drømmer om at følge i Kevin Magnussens fodspor og blive den næste dansker i Formel 1. Men falder budgetterne på plads, bliver Formel 3-klasserne interessante at følge i 2019

Christian Lundgaard: Defekt kostede mesterskabet

2018-sæsonen: Oprindeligt var målet i Formel Renault Eurocup 2.0 rookie-mesterskabet og top fem i det generelle klassement, hvilket hurtigt blev opjusteret efter den fornemme sæsonstart. Men på den mest bitre vis glippede det på Hockenheim i næstsidste afdeling.

17-årige Lundgaard udgik af begge afdelinger. Først med en punktering og endnu værre med en knækket drivaksel i løb to; østjyden førte ellers efter at have startet fra pole-position.

Før weekendens sidste afdeling er rookiemesterskabet så godt som sikret, men der er 36,5 point op til førstepladsen og 16 point til andenpladsen. Det ligner en respektabel, men irriterende tredjeplads.

Østjyden var dog med til at løfte sit team MP Motorsport set i forhold til 2017 og blev undervejs simulatorkører for Renaults F1-team.

Som del af Renaults talentprogram står Christian Lundgaard med de bedste kort på hånden af de talentfulde danskere i forhold til at nå Formel 1. Her hilser østjyden på Alain Prost. Foto: Jan Sommer

2019-planer: Som del af Renaults talentprogram står Christian Lundgaard med de bedste kort på hånden i forhold til at sikre de nødvendige budgetter gennem kategorierne mod Formel 1.

Planen er at køre den nye F3 International-serie, som erstatter GP3-mesterskabet og køres som supportløb til Formel 1-grandprixer.

Budgettet her er cirka 7,5 millioner kroner for en sæson. Pengene skal komme fra Renault og Lundgaards egne sponsorer.

***

Frederik Vesti: Fornem afslutning i Formel 3

2018-sæsonen: I sit andet år i den stærke tyske F4-serie havde Frederik Vesti sat snuden op efter mesterskabet. Han dominerede under test og var en af forhåndsfavoritterne, men kom ikke hurtig nok ud af starthuller og måtte nøjes med fjerdepladsen i mesterskabet.

Undervejs blev det til to sejre og en enkelt pole-position.

Til gengæld sluttede han fornemt af med en smagsprøve på Formel 3.

Den 16-årige jyde deltog i sidste weekend i den afsluttende afdeling af det europæiske Formel 3-mesterskabet på Hockenheim. Særligt første løb var imponerende. Vesti kvalificerede sig som otter og sluttede på tiendepladsen i debuten - foran de øvrige kørere hos Van Amerfoot Racing.

Som afslutning på sin sæson fik Frederik Vesti en smagsprøve på Formel 3. Foto: Vesti Motorsport

2019-planer: Vesti kommer ikke til at køre den nye F3-serie, som bliver support til Formel 1, men har i stedet kig på en af de europæiske Formel 3-serier lige derunder. Budgettet er også i størrelsesordenen 7,5 millioner kroner, om serierne ikke er helt så profileret.

Til gengæld byder den på langt flere race-kilometer, når kalenderen ikke skal passes ind med Formel 1. Hvorfor Vesti-lejren foretrækker den på dette tidspunkt af karrieren.

Racerkørerens far Peter Vesti arbejder på at skrabe det store budget sammen, hvilket ikke er helt nemt i et lille land som Danmark.

- Vi ved, hvad vi vil. Nu skal pengene findes, siger han.

***

Nicolai Kjærgaard: Overraskelsen fra Vestjylland

2018-sæsonen: Den ukendte vestjyde har imponeret i britisk Formel 3 fra sæsonens første weekend, hvor han indtog podiets øverste trin. Fire yderligere sejre blev det til og en samlet andenplads i mesterskabet efter svenske Linus Lundqvist. Målet før sæsonen var top fem.

Britisk Formel 3 er ikke ved fordums styrke og konkurrencen samt superlicens-pointene langt større i den europæiske klasse. Ikke desto mindre deltager nogle af de helt store teams, og topplaceringer fra Storbritannien ser altid godt ud på cv’et.

Nicolai Kjærgaard var tæt på titlen i britisk Formel 3. Foto: British F3

2019-planer: Håbet er at køre den billigere Euroformula Open, hvor der også konkurreres i Formel 3-racere, for så at nå F3 i 2020. Men det kræver stadig sponsorater for i hvert fald tre millioner kroner.

- Ligesom som alle andre prøver jeg at tage karrieren så langt som muligt mod Formel 1. Jeg tør næsten ikke drømme om det. 20 kørere fra to generationer når dertil, men jeg kommer til at prøve, indtil det er umuligt, siger Nicolai Kjærgaard til Ekstra Bladet.

- Derfor siger jeg også, at drømmen er at blive professionel racerkører. Mange danskere har gjort det godt i Le Mans og sportsvogne.

