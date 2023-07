Trist nyhed: Prins Joachim melder afbud til stort event

Prins Joachim kommer som vanligt ikke til at være til stede ved Copenhagen Historic Grand Prix

Man skal lede længe, hvis man drømmer om at se en prins ræse rundt i Bellahøj i den nærmeste fremtid.

For om få dage løber Copenhagen Historic Grand Prix af stablen, men det bliver uden en helt særlig gæst.

Prins Joachim har nemlig måtte melde afbud til det traditionsrige racerløb

Det skriver Billed-Bladet.

Prins Joachim plejer ellers at tiltrække en stor mængde opmærksomhed til sig, når han er til stede i Bellahøj. Foto: Anthon Unger

Prins Joachim er protekter - en fremtrædende person for en foreningen - hos arrangementet, og han har derfor deltaget gennem en længere årrække.

Her har han også selv deltaget direkte i festlighederne, hvor han har deltaget i ProAm-racet med sit hold, Cortina Racing Team. Så sent som sidste år var prins Joachim en tur på racerbanen i Bellahøj, og her kørte han med ingen ringere end Tom Kristensen.

Men det holder ham altså ikke fra at melde afbud til dette års begivenhed.

Det uddybes til gengæld ikke, hvad der afholder prinsen fra at deltage.

Copenhagen Historic Grand Prix løber af staben fra 4. til 6. august.