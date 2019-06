Le Mans (Ekstra Bladet) Michael Christensen gentog ikke Le Mans-sejren fra i fjor.

Til gengæld blev den 28-årige dansker officiel verdensmester i sportsvognsklassen.

Selv om weekendens superfinale med to løb indenfor i verdens største racerløb ikke gik, som danskeren var begyndt at drømme om, da han førte GTE Pro-klassen efter 12 af de 24 timer, fik danskeren sammen med makkeren Kevin Estre, Frankrig trods en beskeden 10. plads en meget fornem trøstpræmie i form af VM-titlen.

Så har han fået pladen fuld efter tidligere at have vundet de tre største langdistanceløb, Le Mans, Daytona og Sebring.

- Jeg vil også gerne vinde 24 timers løbet på Nürburgring, sagde Michael Christensen forleden til Ekstra Bladet.

Det kan passende gøre i den kommende weekend, hvor den tyske langdistanceklassiker på den gamle bane med tilnavnet 'Det grønne Helvede' afvikles med Michael Christensen i sidste års vinderbil.

Samarbejdet med Kevin Estre og Laurens Vanthoor skal fortsætte i næste weekend, lige som makkerskabet med Kevin Estre fortsætter i den kommende sæson af VM for sportsvogne, som har første VM-løb 1. september på Silverstone, England.

Årets Le Mans startede for GTE Pro-klassen med en dansk trekamp, hvor Aston Martin med Nicki Thiim og Marco Sørensen fra pole position førte den første halve time, inden Michael Christensens Porsche i en periode skiftede med Jan Magnussens Corvette om at være i spidsen for den prestigefyldte klasse.

Først på Le Mans-natten forsvandt Aston Martin endegyldigt ud af trekampen, da Marco Sørensen med godt 300 km i timen bankede i muren i Indianapolis svinget på grund af en bremsefejl.

Det var en revne i udstødningen, som søndag morgen tvang den førende i Porsche i pit, og besøget i garagen trak ud og kostede seks omgange.

Så var løbet kørt for sidste års vindere, men til gengæld åbnet sig for Jan Magnusen og Corvette, indtil den danske veteran snurrede rundt på kolde dæk og kyssede muren i Porsche-kurverne.

Derefter var der fri bane til en Ferrari 488 med Alessandro Pier Guidi, Italien, James Calado, Storbritannien og Daniel Serra, Brasilien til at køre sejren hjem foran en Porsche med Gianmaria Bruni, Italien, Richard Lietz, Østrig og Frédéric Makowiecki, Frankrig.

Michael Christensen på vej mod VM. Foto: Jan Sommer

Sidstnævnte var inden 24 timers løbet den eneste trussel til Michael Christensen/Kevin Estre i VM, men hvis de skulle overhale søsterbilen krævede det udover en sejr i Le Mans, at den dansk/franske Porsche ikke sluttede bedre end nr. otte blandt de tællende biler i VM.

Umiddelbart lignede 10. pladsen en fiasko, men efter at have smidt halvdelen af de foranliggende biler ud af resultatlisten, sluttede Michael Christensen og Kevin Estre i VM-delen af Le Mans på en femteplads.

Blandt de biler der røg i regnestykket var Corvette med Jan Magnussen, der sluttede som samlet nr. ni i 24 timers løbet.

Det debuterende danske team High Class Racing endte på en 11. plads i LMP2 klasse, og det blev til den samme placering til Michelle Gatting og hendes medsøstre i GTE Am-klassen.

Le Mans blev en fest for Toyota og ikke mindst den dobbelte verdensmester, Fernando Alonso, Spanien, som sammen med Sébastien Buemi, Schweiz og Kazuki Nakajima, Japan, gentog sejren fra sidste år.

Samtidigt blev trioen verdensmestre.

Det var Fernando Alonsos farvel til Le Mans og sportsvognene, men hvad fremtiden vil bringe for hans vedkommende vides ikke, men han har et hængeparti.

Spanieren mangler fortsat at vinde Indy 500, som mangler, hvis han skal lave en såkaldt Triple Crown, som er at vinde Formel 1 i Monaco 24 timer i Le Mans og Indy 500.