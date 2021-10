Triumferer i USA: Dansk stortalent scorer 4,5 millioner

For andet år i træk har Christian Rasmussen vundet et mesterskab i formel-biler i USA.

Sidste år var det som den første dansker nogensinde, og det bliver søndag fulgt op af en endnu en titel på vejen mod drømmen om en karriere i Indycar.

Når han på Mid-Ohio Sports Car Course starter sæsonens sidste løb i Indy Pro 2000, kan de nærmeste forfølgere ikke nå ham; uanset hvad der ellers sker i racet.

Forspringet på 27 point til amerikaneren Braden Eves kan ikke længere hentes.

Det stod klart efter lørdagens løb, som 21-årige Christian Rasmussen vandt.

Amagerkaneren startede racet fra anden position, men formåede på ottende omgang af de 25 at overhale russeren Artem Petrov. Russeren må have misset et gearskifte eller har haft et teknisk problem, for lige pludselig manglede han fart på langsiden, fortæller danskeren.

Da den nærmeste forfølger Braden Eves kun blev treer, løber det danske stortalent med pokalen og nok så vigtigt den økonomiske bonus, som følger med.

Mesterskabet udløser nemlig 700.000 dollars eller ca. 4,5 millioner kroner plus en test i en Indycar.

Pengene får dog lov til at komme ud at arbejde med det samme, da de er en del af ‘Road to Indy’-programmet og går direkte til en plads på startgridden til næste års Indy Lights .

Danskerens egne sponsorer skal ‘kun’ klare rejser, test samt skader på bilen. Gevinsten dækker resten af omkostningerne til teamet.

Indy Pro 2000 svarer til Formel 3 i Europa. Foto: Road to Indy

Hvis man sammenligner den amerikanske motorsportsrangstige med den internationale, svarer Indy Pro 2000 til Formel 3, Indy Lights til Formel 2, og øverst finder man Indycar, som er USA’s pendant (og mindre udgave af) Formel 1.

Men i USA kan de mindre bemidlede vinde sig vej ind i Indycar gennem ‘Road to Indy’, hvilket mexicanske Pato O’Ward og hollandske Rinus VeeKay er lykkedes med i senere år.

Det var, hvad Christian Rasmussen og hans familie fik øje på, efter han havde kørt dansk Formel 4 med Jan Magnussen.

- Vi stod ligesom ved en skillevej. Jeg kunne gøre som alle andre og satse på Europa og Formel 1. Problemet var budgetterne, og vi havde ikke pengene, fortæller danskeren til Ekstra Bladet.

I USA derimod kunne man vinde disse legater eller scholarships.

- Resten taler for sig selv. Det er store beløb, som er på spil, siger han.

- Jeg bliver sjældent følelsesladet, men her kunne jeg mærke det. At vinde i min rookie-sæson med et rookie-team er en kæmpe bedrift.

- For mig er det kæmpestort at vinde det her legat. Det ændrer mit liv. Vi er så taknemmelige for at have muligheden. Du ser det ikke andre steder i verden. Det giver kørere som mig muligheden for at blive ved med at køre race, siger Christian Rasmussen.

Nu, hvor budgettet til 2022-sæsonen er på plads, kan de seriøse forhandlinger med holdene i Indy Lights gå i gang, men samtlige topteams har vist interesse for den dygtige dansker. To titler i træk er sjovt nok noget, der lægges mærke til ...

Tidligere på året debuterede både Kevin Magnussen og Christian Lundgaard i Indycar, og begge har kig på serien i fremtiden.

