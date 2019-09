Trods fyreseddel: Sådan er Magnussens plan

Danmarks mest vindende racerkører, Jan Magnussen, vil ikke 'førtidspensioneres'.

Derfor skal Kevin Magnussen ikke forvente, at far fremover vil være fast mand i garagen, når der køres Formel 1.

Selv om fyresedlen fra Corvette efter 15 succesfulde sæsoner kunne være en anledning, fortæller kilder tæt på Magnussen-klanen, at Jan Magnussen allerede er gået på jobjagt fremfor pension.

Bruddet har været en dårlig gemt hemmelighed i et stykke tid, men Jan Magnussen har afventet, at der skulle komme en udmelding fra Corvette.

Jan Magnussen har ikke tænkt at ændre på, at det kun vil være en gang imellem, at han er til formel 1 med Kevin Magnussen (Foto: Jan Sommer)

Den officielle meddelelse lader fortsat vente på sig, selv om proppen i stedet er røget af, og flere netsider har skrevet om, at Jordan Taylor skal afløse Jan Magnussen i næste sæson i det amerikanske mesterskab.

I flere år har Corvette - amerikanernes svar på en Ferrari - haft en drøm om at have en amerikansk kører om bord i teamets to biler i det amerikanske mesterskab og Le Mans.

Det har Jan Magnussen været vidende om, men ved at blive amerikansk mester både i 2017 og 2018 har han selv været med til at udskyde afskeden.

Jan Magnussen kørte natten til mandag en tredjeplads hjem i en afdeling af det amerikanske mesterskab (Foto: Jan Sommer)

I fremtiden kunne han ellers få bedre tid til påtage sig farrollen i Formel 1 og leve de måske hengemte ambitioner ud, som blev efterladt efter hans eget bratte farvel i 1998.

Køreren, som snuppede pladsen hos Stewart-Ford, hollænderen Jos Vertrappen, er med næsten hver eneste gang, når sønnen Max Verstappen er i aktion, men også verdensmester Lewis Hamilton har ofte far med til løb.

Kontrakten med Corvette, som ikke forlænges, er endnu et bump, som Jan Magnussen har oplevet på det seneste.

Magnussen Racing Experience, som han har været direktør for, er under tvangsopløsning. Og Danish Thundersport Championship, hvor Magnussen som 'kørende direktør' næsten var som et symbol på serien, er tæt på sidste vers med to løb tilbage, inden det er slut.

Jan Magnussen var i øvrigt i aktion natten til mandag på Laguna Seca i Californien, hvor han sammen de sin mangeårige makker Antonio Garcia sluttede på en tredjeplads i klassen.

Selv om det betød, at parret kom nærmere de førende Porsche i mesterskabet, så skal de to Porsche-biler udgå i sæsonfinalen Petit Le Mans.

Det er her, at Corvette vil præsentere en ny model, og det formentligt her, at teamet havde tænkt at melde ud, at Jan Magnussen efter 15 år vil blive udskiftet.

