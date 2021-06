Trodser løftet til fruen: Gjorde for ondt

Romain Grosjean vil nu prøve kræfter med en ovalbane i USA, selv om han oprindeligt havde lovet sin hustru at holde sig fra dem

Sæsonen i Indycar blev kun seks løb gammel, før Romain Grosjean bryder det løfte, som han gav til sin hustru Marion Jollès Grosjean, før eventyret i USA blev indledt.

Pole-position og andenpladsen for en måned siden har givet ham blod på tanden. Det gjorde simpelthen for ondt på franskmanden at sidde udenfor og se med på tv fra Schweiz, da Indianapolis 500 blev afviklet sidst i maj.

- Han hader at se på, fortæller kollegaen Conor Daly til AP.

Derfor har den tidligere Haas-kører besluttet at deltage i sit første løb på en af USA’s frygtede ovalbaner, når der sidst i august køres Indycar på World Wide Technology Raceway uden for St. Louis.

Herefter beslutter han sammen med familien, hvorvidt det næste år bliver til deltagelse i ikoniske Indy 500 eller 'the greatest spectacle in racing’, som amerikanerne kalder deres del af motorsportens ‘Triple Crown’.

- Det er mærkeligt at sidde derhjemme og se på uden at deltage, når man ved, at ens kammerater gør det, siger Romain Grosjean til nyhedsbureauet AP.

- Vi får se, hvad situationen er, og så hvad familien angår, hvad vi synes, vi skal gøre. Til at begynde med sagde jeg, at jeg ikke ville køre ovalbaner. Nu vil jeg gerne prøve en og se, om jeg vil køre flere.

Sidste år slap Grosjean på mirakuløs vis med livet i behold fra en af de mest voldsomme ulykker i moderne Formel 1-historie. På sine sociale medier kalder han sig nu brandsikker og fugl Føniks.

Ovalbaner er farligere end de gadebaner og normale racerbaner, hvor de fleste Indycar-løb afvikles.

Indycar har haft to dødsulykker inden for de senest ti år. Både Dan Weldon og Justin Wilson omkom på ovalbaner.

Så man kan ikke bebrejde Marion Jollès for at glæde sig over hendes mands oprindelige beslutning, da hun i foråret sammen med sin mand så Grosjeans vikar Pietro Fittipaldi være skyld i en temmelig stor ulykke med seks udgåede biler på en ovalbane i Texas.

I Formel 1 har man en 'halo', mens Indycar har indført en skærm som beskyttelse af cockpit og kører. Ovalbanerne er farlige, fordi der køres tæt med meget høje hastigheder. Seneste eksempel så man i Texas, hvor seks biler kørte sammen, og Conor Daly tippede rundt. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Denne weekend kører Indycar på en gadebane i Detroit, hvor Romain Grosjean får mulighed for at nørde glæden ved amerikansk motorsport sammen med sin tidligere kollega Kevin Magnussen.

Danskeren er selv vild i varmen efter at prøve Indianapolis' oval.

Magnussen skal nemlig også i aktion lørdag, da IMSA’s DPi-klasse kører opvarming til Indycar-løbet.

Chip Ganassi Racing har sit første podie til gode i denne sæson, men Kevin Magnussen er fortrøstningsfuld og tror stadig på, at mesterskabet er inden for rækkevidde.