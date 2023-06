TV 2-reporter lam i ansigtet

For to måneder siden blev Jacob Hammerholt ramt af ansigtslammelse. Han kommer derfor ikke til at dække Le Mans, hvilket han ellers skulle have gjort for 17. gang i træk

Jacob Hammerholt er sendt 'ufrivilligt i pit', som han selv formulerer det.

Den populære TV 2-reporter skulle for 17. år i trække dække Le Mans den kommende weekend, men han bliver ikke en del af tv-stationens hold under det berømte 24 timers løb.

- Jeg er utrolig ærgerlig over denne her timing. Det sker inden det, der for mig er juleaften på mit arbejdsår. Le Mans glæder jeg mig til hvert år. Desværre har mit helbred spændt ben for mig i år, siger Hammerholt til Ekstra Bladet.

- For to måneder siden kunne pludselig mærke, at jeg blev lam i hovedet. Først var jeg utrolig taknemmelig over, at det kun var en ansigtslammelse i venstre side af ansigtet, fordi det kunne have været meget værre.

Diagnosen hedder Bells Parese.

Skal have ro

Han har efterfølgende haft og har en god dialog med TV 2 om arbejdsopgaverne.

Annonce:

- Jeg var i Belgien på Spa-Francorchamps for at lave optakt til Le Mans. Det var svært for mig med min diagnose at passe mit arbejde, så beslutningen var ikke svær at tage.

- Jeg kommer mig bedst, når der er ro på. Jeg har oplevet bedring i ansigtet og kan lave små bevægelser. Det er positivt, men ikke nok til at jeg kan tage til Le Mans. Jeg havde virkelig glædet mig. Det var 100 års jubilæum. Danskere er tilbage i den største klasse, siden Tom K. stoppede.

Går den rigtige vej

Flere læger har fortalt TV 2-reporteren, at langt de fleste kommer sig helt - eller næsten helt - over det.

- Jeg er med på, at det kan være, at mit smil bliver mere skævt fremadrettet. Det må jeg leve med på skærmen. Det er okay for mig, så længe jeg kan passe mit arbejde.

- Jeg er fortrøstningsfuld. Det går den rigtige vej, men det går langsomt, så jeg skal være tålmodig, siger Hammerholt, der satser stærkt på at være med til Le Mans næste år.

Jimmy Bøjgaard erstatter Hammerholt og skal derfor lave interviews til det ikoniske løb.