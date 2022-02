Uheld til allersidst: Kørte på dampene

Indlæringenskurven har været stejl for 20-årige Christian Lundgaard, som med kun to testdages forberedelse blev kastet i den dybe ende i Florida til starten på 2022-sæsonen i Indycar.

Løbsstrategi, dækvalg og ikke mindst benzinøkonomi er noget anderledes i USA, hvor der tankes undervejs, end østjyden har været vant til i de europæiske formel-klasser.

Det lå til en yderst godkendt niendeplads af 26 kørere efter 97 af de 100 omgange af Grand Prix of St. Petersburg, men kombination af en kørefejl og en næste tom tank betød, at han krydsede målstregen som 11’er.

- Udmærket arbejde. Uheldigt med de sidste par omgange, men det er okay, lød det fra danskerens ingeniør.

- Vi ville have det meste ud af det, og det fik vi.

Team Rahal Letterman Lanigan var lidt på hælene i St. Petersburgs gader uden den store fart i kvalifikationen, hvor de tre kørere startede 11, 15 og 23.

Der blev satset både med setup og strategi til gaderæset, hvilket resulterede i et ganske hæderligt comeback.

Graham Rahal sluttede syver, Christian Lundgaard 11’er og tredjemanden Jack Harvey 13’er.

I den sidste del af løbet havde Lundgaard udsigt til den seksdobbelte Indycar-mester Scott Dixons gearkasse, hvilket også blev bemærket fra pitten.

- Du kører bag en af de bedste. Se på ham og lær. Og hvis du får en chance, så overhal, lød rådet fra teamet.

Foto: Penske Entertainment: James Black

I stedet kom danskeren for tæt på newzealænderen og skulle samtidigt spare benzin, så både Marcus Ericsson og Takuma Sato, japaneren som sidste år kørte for RLL Racing, smuttede forbi.

Selv om ambitionerne er meget store hos danskeren allerede i denne sæson, kan han klappe sig selv på skulderen.

Næstbedst på teamet i sin debut uden at begå store fejl, og så var han klart bedst af feltets seks rookies. Nærmeste konkurrent var Kyle Kirkwood på 18. plads, og han betragter nærmest St. Petes gader som sin hjemmebane.

For et gaderace i Indycar var sæsonpremieren forholdsvis udramatisk med kun et enkelt større crash.

Scott McLaughlin (Team Penske) konverterede pole-position til sin første sejr i Indycar. Newzealænderen kører sin anden sæson i USA og blev sidste år årets rookie foran Romain Grosjean.

Lundgaards navnebror og kammerat Christian Rasmussen havde knap så god en dag i serien lige under, Indy Lights.

Amagerkaneren havde kurs mod en drømmestart. Fra sin startposition som femmer strøg han op på andenpladsen allerede i første sving, og da pole-sitteren Hunter McElrea sendte sin racer i væggen, overtog han føringen.

Men lige før han skulle tage hul på sidste omgang, løb hans Andretti Autosport-racer løb for benzin. Der bliver noget at tale hjemme i Indiana, hvor de to gange Christian bor i samme lejlighedskompleks 50 meter fra hinanden.

Dansk-amerikanske Benjamin Pedersen blev toer i Indy Lights-løbet.

