Uhyggelige billeder: Comeback i flammer

Han kørte med i MotoGP-serien fra 2006 og frem til karrierestoppet 2018, men søndag var den 35-årige spanier Dani Pedrosa tilbage på motorcyklen i Spielberg-grandprixet i Østrig.

Og wildcard-køreren kom hurtigt i fokus, for allerede i tredje sving på tredje omgang mistede han kontrollen over motorcyklen og kolliderede med italienske Lorenzo Savadori, og på uhyggelig vis brød begge motorcykler i flammer.

Mens Savadori blev fragtet væk siddende på en båre, så kunne Pedrosa selv gå væk fra ulykkesstedet.

- Jeg var meget heldig. Jeg tror ikke, at jeg har prøvet sådan en situation før i min karriere, så det var lidt af et chok at se alle motorcyklerne passere forbi mig, men heldigvis gik det godt for mig, siger Pedrosa til Autosport.

Han forstår ikke, hvordan det kunne ske, men gætter på, at dækket har været for koldt, eller han har kørt for tæt på den inderste linje i svinget.

- Jeg snurrede rundt, og desværre ramte Savadori mig, og han blev skadet, så jeg er ked af det på hans vegne, siger Pedrosa.

Efter ulykken og ildebranden kom det røde flag op, og Pedrosa var klar på sin reserveracer, da genstarten gik, mens Savadori blev kørt på hospitalet til kontrol.

Her melder The-race.com, at Savadori har pådraget sig en brækket ankel, der vil holde ham ude af næste uges løb på samme bane.

Det er i øvrigt tredje gang i træk, at MotoGP-løbet på Spielberg-banen bliver flaget af med rødt flag efter alvorlige hændelser.

I 2020 kolliderede Franco Morbidelli og Johann Zarco, hvor motorcyklerne næsten ramte Maverick Vinales og Valentino Rossi, og generelt har banens sikkerhed været til diskussion de senere år.

Umiddelbart vurderes søndagens ulykke dog ikke til at være banens skyld, og genstarten blev da også fint gennemført med Jorge Martin som vinder, mens Dani Pedrosa kørte ind på 10. pladsen i sit comeback.

Franske Fabio Quartararo blev nummer tre og fører suverænt i den samlede stilling. Tidligere på ugen stoppede sportens helt store legende gennem de sidste 25 år, Valentino Rossi.