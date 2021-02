Uhyggelige billeder: Fløj gennem luften

Det er et crash som dette, der får alle til at holde vejret en ekstra gang i håb om, at køreren ikke bliver alvorligt skadet eller det, der er endnu værre.

Lørdag forsøgte Alex Lynn fra teamet Mahindra Racing en overhaling i Formel E på Mitch Evans om 14. pladsen i løbet i Diriyah i Saudi-Arabien.

I elbilerne ville den 27-årige englænder forbi Evans på vej ned mod sving 18, men ramte ind i barrieren og endte i stedet med at flyve med hjulene i vejret ned mod svinget.

Mitch Evans skyndte sig hen til Alex Lynns racer.

- Det var ikke et rart øjeblik. På et tidspunkt kunne jeg se ham over mig. Det var ikke rart. Men det vigtigste er, at han er uskadt, siger Evans til Motorsport.

- Jeg så ham ramme barrieren og sprang ud for at sikre, at han var okay. Du har aldrig lyst til at se sådan noget. Han er også en ven. Du vil ikke se nogle opleve det.

Mahindra Racing meddelte, at Alex Lynn var ved bevidsthed, hvorefter han blev kørt til hospitalet. Her blev han scannet og havde ingen alvorlige skader.

Lynn kunne derfor lade sig udskrive. Han er klar til det kommende løb i Rom 10. april, er beskeden fra teamet.

