Uhyggelige billeder: Lyn og voldsomt crash

Der var drama for alle pengene, da MotoGP-feltet søndag kørte et meget vådt løb i Indonesien

Der var både sjældne og aldrig før sete scener søndag, da Indonesien for første gang i 25 år lagde asfalt til et MotoGP grandprix.

Selve løbet fik en meget dramatisk optakt, da den seksdobbelte verdensmester Marc Marquez på morgenens frie træning styrtede voldsomt. Angiveligt på grund af varmen i Indonesien, der gav udfordringer med dækkene.

I et højresving fik han lagt sin Honda for meget ned, og den stod pludselig på tværs, så spanieren blev katapulteret op i luften.

Efterfølgende fik han rejst sig og stavret ud, inden han blev kørt på hospitalet og fik startforbud i løbet på grund af en hjernerystelse

- Det var et virkelig voldsomt styrt på træningen i morges - måske det voldsomste, jeg har været ude for.

Jeg tog til det lokale hospital, og selvom der ikke var alvorlige skader, blev det besluttet, at jeg ikke skulle køre løbet. Det er naturligvis en skam, men det var den bedste beslutning, sagde Marquez efterfølgende.

Det var dog ikke varmen, der voldte kørerne problemer under selve løbet. Det var derimod vand. For himlen åbnede sig kort før start, og et voldsomt regnskyl ledsaget af lyn, der slog ned i banen, gjorde motorcyke-ræs helt umuligt.

I et desperat forsøg på at få regnen til at stoppe blev en 'pawang' sendt ud på banen - en slags åndemaner, der med et ritual angiveligt skulle formilde vejrguderne og få det til at stoppe med at regne. Til stor morskab for kørerne i øvrigt, der med sikkerhed aldrig har oplevet det i forbindelse med et løb.

Miguel Oliveira på vej mod sejren i det regnvåde løb. Foto: Willy Kurniawan/Reuters/Ritzau Scanpix

Regnen stoppede faktisk, og løbet kom i gang, men først efter mere end en times venten. Deefor blev løbet forkortet, og det var i starten ganske vanskeligt at navigere rundt på den regnvåde Mandalika-bane.

De fleste kørere kom dog i mål, hvor portugisiske Miguel Oliveira tog sejren på sin KTM foran den franske verdensmester, Fabio Quartararo (Yamaha), og dennes landsmand Johann Zarco (Ducati).

Efter to løb er det fortsat italienske Enea Bastiani, der holder fast i den samlede føring efter sin premieresejr i Qatar.