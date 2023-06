Uhyggeligt crash: Motorcykel knækkede i to

Superstjernen Marc Márquez fik godt og grundigt destrueret konkurrenten Johann Zarcos motorcykel under træningen til MotoGP Tyskland

Selvom man er seksfoldig verdensmester i MotoGP, så kan man stadig crashe og udsætte andre for fare.

Det var i hvert fald, hvad Marc Márquez gjorde under fredagens træning på Sachsenring.

På vej ind i første sving mistede den spanske kører forhjulet under sig og gled sammen med motorcyklen ud af banen. Hans Honda fortsatte direkte ind i Johann Zarco, der var på vej ud af pit og lige nøjagtig undgik at blive ramt. Det gjorde hans Ducati ikke.

Den blev splittet ad og knækkede praktisk talt i to stykker. Du kan se hændelsen i klippet over artiklen.

De to kørere talte kort sammen efter sammenstødet uden dog at sige alt for meget.

Det gjorde de til gengæld til journalisterne efterfølgende.

Her mente Márquez, at det faktisk var Zarcos skyld, at han væltede.

- Den, der kommer ud af pitten, er også ham, der skal orientere sig bagud. Og hvis nogen kommer bagfra - specielt i det sidste minut af en session - så bliver man nødt til at stoppe, sagde Marc Márquez.

Den forklaring købte franskmanden ikke:

- Han skulle hellere tænke sig om, inden han taler. Bare det et få den idé, at det er min fejl, er helt uacceptabel, sagde Johann Zarco.

Og så tænker du måske, hvad betød lige den langemand, Marc Márquez sendte afsted mod kameraet før i klippet. Jo, den var såmænd rettet mod sving 11, det såkaldte Waterfall-sving. Det har skabt problemer for Honda-motorcyklerne, og det var også lige ved at få Márquez smidt af. Derfor fingeren.

Marc Márquez kom i øvrigt rundt i tredjedårligste tid på 18.-pladsen, mens Johann Zarco var lidt bedre på en 14.-plads. Der er kvalifikation lørdag og race søndag.