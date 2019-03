Ukendt dansk kvinde til verdens største racerløb

Danmarks næste Le Mans-kører er en ung kvinde.

Navn: Michelle Gatting.

Knap har den ukendte danske racerpige afsløret, at det ikononiske 24 tmers løb er hendes store drøm, før hun har fået en invitation til Le Mans i weekenden 15. og 16. juni.

Eller verdens største sportsbegivenhed ifølge anerkendte National Geographic, som for nogle år siden kårede Le Mans til det største af alt indenfor sporten foran De Olympiske Lege, Fodbold VM, Super Bowl, NBA-finalen, The Masters m.fl.

Invitationen dumpede ind, da Le Mans-feltet blev fyldt op til 60 biler.

Derudover kom der navne på en række kørere deriblandt den 25-årige Michelle Gatting, som skal ud at køre Le Mans 24 timer i en fabriksny Ferrari 488 GTE mod tidligere Formel 1-verdensmestre som Fernando Alonso og Jenson Button og drengene, altså landsmænd, som hun siden go kart-tiden har kørt mod på de danske baner.

Michelle Gatting vil blive den ene tredjedel af en kvindebil i årets 24 timers løb, hvor hun skal køre for det schweiziske Kessel-team sammen med Manuela Gostner, Italien og Rahel Frey, Schweiz.

De tre prøvede hinanden af før jul i Abu Dhabi med en andenpladsen i klassen som resultat af samarbejdet, som i denne sæson udvides med deltagelse i den europæiske Le Mans-serie.

Det er et af stederne, hvor man gør sig til overfor Le Mans-selskabet med den tidligere præsidentkandidat, Francois Fillons bror, Pierre Fillon oi spidsen. D'herrer har givet de tre kvindelige kørere et wild card til GTE Am-klassen.

Dermed har Le Mans en god historie at fortælle i optakten til årets løb, hvor i flere år har bestræbt sig på at have en 'skæv vinkel' som f. eks. Hollywood-stjernen, Patrick Dempsey.

Det er gået stærkt for Michelle Gatting.

Indtil for nyligt var hun ukendt for de fleste, men da FIA's kvindeorganisation inviterede hende indenfor, var der hul igennem til den store scene.

Således har hun kørt med i finaleløbet i den asiatiske Le Mans-serie, og hun skal i næste måned i gang med den europæiske udgave med første løb på Paul Ricard i Sydfrankrig midt i april.

Michelle Gatting var ikke den eneste dansker, som blev inviteret i anden og sidste ombæring.

Som forventet var der invitationer til veteranen Jan Magnussen og resten af Corvette-familien, så seks danske kørere er indtil videre klar til at køre årets Le Mans, så de mange danske tilskuere har nogle stykker at heppe på.

Derimod var der ingen invitation til sidste års danske reservebil med Anders Fjordbach og Dennis Andersen.

I forvejen er sidste års klassevinder i GTE Pro-klassen, Michael Christensen klar i Porsche 911 til at forsvare sejren, og han vil i 'danskerklassen' være oppe mod Jan Magnussen og eks-verdensmestrene Nicki Thiim og Marco Sørensen i Aston Martin.

I LMP2 klassen skal David Heinemeier Hansson køre en Ocera for Kong Fu-stjernen Jackie Chan..

Da alle pladser i de 60 startende biler langt fra er blevet besat, er der stor sandsynlighed for, at en anden dansk racerpige, Christina Nielsen vil finde et sæde. Indtil videre har hun været med i to sæsonens store langdistanceløb, daytona 24 timer og Bathurst 12 timer.

Se også: Danske Michelle stormer mod toppen

Se også: Magnussen i venteposition