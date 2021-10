Ukendt dansker på nippet til amerikansk gennembrud

Christian Rasmussen er to løb fra endnu en titel i USA og et stort skridt videre mod debut i Indycar

Sidste år blev Christian Rasmussen fra Dragør den første danske racerkører nogensinde til at vinde et formel-mesterskab i USA.

Denne weekend på Mid-Ohio Sports Car Course kan den 21-årige amagerkaner med et større mesterskab tage endnu et stort skridt mod drømmen om Indycar.

Før sæsonfinalen i Indy Pro 2000, den amerikanske pendant til Formel 3, er Christian Rasmussen ikke alene bedste rookie, men fører mesterskabet med 18 point ned til amerikaneren Braden Eves.

Titlen kunne have været sikret allerede i seneste afdeling og kan blive dansk lørdag efter den første af de to løb.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at få et godt resultat i weekenden og dermed slutte øverst på podiet. De to løb afholdes på en bane, hvor jeg har været meget stærk og skabt gode resultater. Både i denne sæson og sidste år, har jeg hevet nogle gode og vigtige sejre med hjem fra Ohio, siger danskeren.

Årets første besøg i Ohio endte med en sejr og en femteplads. I fjor vandt han der fire gange.

Hvor de jævnaldrende Christian Lundgaard og Frederik Vesti satser på den europæiske rangstige mod Formel 1, valgte Christian Rasmussen fra start at fokusere på at nå Indycar.

På et punkt er amerikansk motorsport mere demokratisk og fair end Formel 1. Bonussystemet ‘Road to Indy’ giver nemlig muligheden for at vinde sig ind i pyramidens øverste klasse. I senere år har unge stjernefrø som Pato O'Ward og Rinus VeeKay brugt det som springbræt.

Christian Rasmussen kørte Formel 4 i Danmark i 2016-2017 og har herfra satset alt på en karriere i USA. Foto: Road to Indy

Christian Rasmussen blev treer i amerikansk Formel 4 og vandt sidste år i andet forsøg USF2000. Med sejren fulgte to millioner kroner øremærket til en sæson i næste skridt på rangstien, Indy Pro 2000.

Han har ført serien det meste af året og går alt som planlagt i Ohio, udløser førstepladsen 3,5 millioner kroner, som dækker det meste af en sæson i Indy Lights.

- Det svarer til Formel 2 og er sidste skridt før Indycar. Her kan man igen vinde budgettet til at sikre en plads hos et af de mindre teams i Indycar, forklarer Bo Baltzer Nielsen, sportschef i Dansk Automobil Sports Union (DASU).

Foruden DASU og Team Danmark har Christian Rasmussen et godt sponsorbagland takket være den danske ejer af Rema 1000. Man skal stadig finder penge til rejser, hotel, test og skader på bilen.

I det hele taget står en række danskere på spring til et amerikansk gennembrud.

Christian Lundgaard er i spil til en flerårig aftale med et Indycar-team, og allerede i denne sæson har en dansker kørt i Indy Lights.

21-årige Benjamin Pedersen kører som amerikaner, men er født i København og overvejer at skifte til dansk licens. Hans far flyttede familien til Seattle i forbindelse med en stor stilling i Microsoft.

Weekendens afdelinger kan følges på Indy Pros officielle hjemmeside.