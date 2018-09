Ukendt for et halvt år siden: Nu kan dansk teenager skrive historie

For et halvt år siden var der ikke særlig mange motorsportsfans, der kendte Nicolai Kjærgaard.

Selv om der uden tvivl er kommet nogle stykker til siden da, er det fortsat ukendt for de fleste, at den 19 årige racerkører fra Esbjerg i næste måned kan skrive historie.

Han har muligheden for at blive den anden dansker, som kan kalde sig britisk Formel 3-mester.

Det er 24 år siden, at Danmarks og Europas mest vindende racerkører, Jan Magnussen, speedede op for karrieren med at vinde et af motorsportens mest prestigefyldte mesterskaber i overlegen stil tilbage i 1994.

Et hurtigt kig på listen over andre Formel 3-mestre i motorsportens hjemland igennem tiderne kan fortælle, at tidligere Formel 1-verdensmestre som Ayrton Senna og Mika Häkkinen samt den nuværende stjerne i feltet, Daniel Ricciardo, også har været britisk Formel 3-mester.

Serien kan også uden et mesterskab bruges som springbræt, hvilket Kevin Magnussen har gjort det.

Haas-køreren sluttede på en samlet andenplads i 2011. Det næste nye Formel 1-navn, McLarens kommende rookie, britiske Lando Norris, har ligeledes været forbi klassen.

Mesterskabet er de seneste år blevet en smule devalueret, og flere har det med at snuppe endnu en sæson i Formel 3, men det sker i European Championsship, hvor den næste Schumacher, Mick Schumacher, med en forrygende slutspurt styrer mod titlen.

Det er den samme serie, som Nicolai Kjærgaard har kig på fra en anden kant end de to andre danske talenter, Christian Lundgaard og Frederik Vesti, som har valgt andre veje.

Christian Lundgaard 'smed' i weekenden mesterskabet i Formula Renault Eurocup med to kedelige uheld på Hockenheim. Først udgik den førende dansker med en punktering efter en påkørsel - og i det andet heat med knækket drivaksel,.

Det var samme sted, at sæsonen sluttede i tysk Formel 4 med Frederik Vesti på en samlet fjerdeplads.

Med to sejre i weekenden kan Nicolai Kjærgaard med en god slutspurt køre i sporet efter Ayrton Senna, Jan Magnussen m.fl (Foto: Privat)

Til gengæld kom Nicolai Kjærgaard i weekenden med to sejre ud af tre mulige på Donington ind i kampen om titlen.

Den 19 årige Team Danmark-student fra Esbjerg, der er oppe på fem sejre i sæsonen, er inden finalen på Silverstone om tre uger 50 point efter den førende svensker Linus Lundqvist.

Men der er i alt 90 point på højkant, så det er ikke en umulig opgave.

Kjærgaard er førstekører hos et af det store team Carlin, som i sin lange historie har leveret biler til diverse klasser til nuværende stjerner som Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo.

Kevin Magnussen har også været forbi teamet, som senest er begyndt at køre med i den amerikanske IndyCar-serie.

I den serie er forrige års britiske Formel 3-mester, Matheus Leist i gang med en karriere, så selv om britisk Formel 3 ikke er, hvad det var, holdes der fortsat godt øje med talenterne i netop den serie.

Blandt danskerens teamkolleger er i øvrigt 'mirakelkøreren', Billy Monger fra Storbritannien, som er tilbage på banen efter at have fået fjernet underbenene efter en racerulykke. Og så sent som i weekenden var han på pole position i de to heats, som Nicolai Kjærgaard vandt.

Nicolai Kjærgaard står her til venstre på podiet som 2'er, da Billy Monger tidligere på sæsonen kom på sejrsskamlen som nr. 3 Foto: All Over Press)

