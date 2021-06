Utilfreds Kevin: - Ikke ret glad

Kevin Magnussen har 20 biler foran sig, når han søndag aften dansk tid debuterer i Indycar for holdet Arrow McLaren SP.

Den 28-årige dansker sluttede således som nummer 21 af 25 biler i lørdagens kvalifikation på banen Road America i Elkhart Lake, Wisconsin.

Det var Magnussens første smagsprøve på Indycar, men han er utilfreds med sig selv.

- Jeg var ikke ret glad for min kvalifikation. Jeg satte det ikke ordentligt sammen. Jeg var for opsat på at gå ud og lave et mirakel, og det ødelagde mine omgange.

- Men det er, hvad det er, siger Magnussen ifølge indycar.com og ser lidt mere positivt frem mod selve løbet:

- Jeg synes stadig, det er en stor oplevelse. Det er et langt løb, og vi kan køre os op gennem feltet, hvis farten er der. Jeg tror, jeg kommer til at lære meget. Jeg ser frem til det.

Danskerens bedste omgang i kvalifikationen blev gennemført i tiden 1 minut og 47,38 sekunder. Josef Newgarden, der starter forrest, kørte sin bedste omgang på 1 minut og 46,02 sekunder.

Løbet på Road America består af 55 omgange og er 355 kilometer langt.

Magnussen vikarierer i Indycar for den svenske kører Felix Rosenqvist, som i sidste weekend kørte galt i et løb i Detroit og derfor ikke er klarmeldt til søndagens løb.

Arrow McLaren SP har lånt Magnussen hos Chip Ganassi Racing, som han til dagligt kører i den amerikanske sportsvognsserie Imsa for.

Magnussen har tidligere kørt løb for netop McLaren i Formel 1. Det var i 2014 og 2015, hvor han i sine 20 løb blandt andet blev nummer to i det australske grandprix - Magnussens bedste resultat i Formel 1-karrieren.

Han repræsenterede siden også Renault og Haas og står noteret for i alt 119 starter i Formel 1.