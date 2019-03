Vanvittig slåskamp midt i løb: Hamrer konkurrent ned

Et voldsomt slagsmål mellem to motorcykelkørere er gået viralt. Midt i et ræs går de i kødet på hinanden

Der var kamp om pladserne ved de nationale motorcykelmesterskaber i Costa Rica i sidste måned. Under første etape var de to kørere Marion Calvo og Jorge Martinez i en vild tvekamp, der endte med slagsmål.



Det skriver nyhedsbureauet AP.

De to kørte lidt hændeligt ind i hinanden, hvilket fik Martinez til fuldstændig at miste kontrollen over sin slingrende motorcykel. Det lignede, at han skulle til at falde af, men han nåede akkurat at få fat i Calvos motorcykel og endte med at ligge bag på Calvo, mens hans eget køretøj ubemandet drønede tværs over banen og ud i rabatten.

Med Martinez liggende bagpå stoppede Calvo sin motorcykel, hvor efter Martinez langede et propert knytnæveslag ud efter sin konkurrent. Calvo og hans motorcykel gik i jorden, men han fik hurtigt rejst sig op, og gengældte slaget med et ordentligt skub i ryggen på Martinez.

Se episoden i videoen over atiklen.

Her støder de to kørere sammen.

Da den værste vrede havde lagt sig for de to motorcykelkørere, og de troede, de skulle ræse videre, blev de mødt det røde flag og blev smidt ud af løbet.

Sagen blev siden taget op af det latinamerikanske motorcykelforbund (FIM), som idømte begge kørere to års karantæne.

En dyr dag på kontoret.

