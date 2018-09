Vanvittige billeder: Trækker konkurrents bremse med 225 km/t

Romano Fenati har trods sin korte karriere allerede indskrevet sig som motorcykelsportens bad boy.

Den 22-årige italiener har tidligere ikke holdt sig tilbage med både at slå og sparke ud efter sine rivaler på banen - men i weekenden gik han for alvor over stregen.

Ved Moto 2-grandprixet i San Marino i søndags kørte han således op på siden af sin landsmand Stefano Manzi, men i stedet for at forsøge den ventede overhaling, slap Fenati styret og trak i stedet Manzis bremse, mens de kørte 225 km/t.

Manzi mistede kortvarigt kontrollen over sin 600 ccm-motorcykel, men undgik et styrt i den farlige situation.

Angiveligt tændte Fenati af, efter at Manzi et par omgange inden mislykket havde forsøgt at overhale ham. Men overhalingen mislykkedes, og de to italienere kørte af banen og mistede begge en del placeringer.

Efter håndbremse-episoden blev Romano Fenati prompte præsenteret for det diskvalificerende sorte flag, og han blev senere idømt to løbs karantæne.

Dem kommer han dog ikke til at afsone.

'Jeg var ikke en mand'

Marinelli Snipers fyrede ham omgående, mens hans hold for næste sæson, MV Agusta, aflyste alt om en kontrakt.

Fenati tog konsekvensen, og efter at han havde afleveret en offentlig undskyldning indstillede han trods sine blot 22 år omgående sin karriere.

- Jeg tænker tilbage på det øjeblik, hvor jeg traf en skammelig beslutning - jeg var ikke en mand. Kritikken er korrekt, og jeg forstår de tiltag, der er truffet mod mig.

- Jeg vil gerne undskylde over for alle dem, der troede på mig og dem, der er blevet såret af mine handlinger, skrev Fenati efterfølgende i en erklæring, hvor han også pointerede, at han ikke et øjeblik havde gjort det for at skade Stefano Manzi.

Den nu pensionerede rytter forventes at vende tilbage til skolebænken, da han endnu ikke har afsluttet den italienske scuola secondaria.

