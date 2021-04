Vanvittige scener: Udelukket i 15 år

En rekordlang straf på 15 års udelukkelse fra al motorsport er netop landet i indbakken hos italieneren Luca Corberi.

Den 23-årige gokartkører er parkeret i skammekrogen af det internationale motorsportsforbund, FIA, på baggrund af en vanvittig handling under VM i Italien i oktober sidste år.

Det skriver Autosport.

Hjemmebanehåbet gik ganske enkelt amok efter at være udgået af løbet. Corberi mistede ikke bare chancen for et godt resultat. Han mistede også besindelsen.

Se de vanvittige scener i tv-klippet øverst i artiklen

Italieneren forlod sin egen ødelagte gokart, bevæbnede sig med kofangeren og få sekunder senere tyrede han den imod konkurrenten Paolo Ippolito. Mens landsmanden vel og mærke stadig kørte rundt på banen.

Flere andre kørere lå i slipstrømmen på Ippolito, da kofangeren blev smidt i spil, men mirakuløst slap flokken for et frygteligt uheld, der kunne være end i en regulær tragedie.

Vanviddet stoppede imidlertid ikke her, og efter løbet opsøgte Corberi pitten, hvor han gik fysisk til angreb på Ippolito.

Scenerne gik verden rundt, og mens gerningsmanden hurtigt angrede sine handlinger, har det taget længere tid for juristerne at finde straffen for selvsamme.

Men mandag blev der sat punktum.

- Voldsgiftsretten har besluttet, at en 15-årig sanktion ville være tilstrækkelig og proportionel, da en sådan straf afspejler grovheden af de faktiske omstændigheder og den involverede vold, lyder det i afgørelsen.

Autosport skriver, at domsmændene overvejede livtidsudelukkelse, men retten fandt altså, at Corberi skulle have en chance for at gøre comeback.

Spørgsmålet er dog, om den mulighed overhovedet bliver forfulgt, når han som 38-årig er fri til igen at deltage i officielle løb.

Da pulsen var tilbage i normal leje efter racet, annoncerede han således sin egen exit fra motorsport.

’Der er ingen undskyldninger, der kan forklare, hvorfor jeg opførte mig så skandaløst. Jeg har aldrig gjort noget lignende i min 15 år lange karriere, og jeg håber virkelig, at jeg aldrig bliver taget i at gøre noget lignende resten af mit liv,’ skrev Luca Corberi på Facebook.