Verdens farligste: Tre dødsfald på under en uge

To kørere og en sidevognspassager er døde i forbindelse med det legendariske motorcykelløb Isle of Man TT

The Isle of Man Tourist Trophy-løbene er kendt for at være verdens farligste motorløb, og dette års udgave har kun forstærket det omdømme.

Tre personer har på under en uge mistet livet i forbindelse med de historiske motorcykelløb.

Senest har den nordirske kører Davy Morgan mistet livet, da han mandag kørte galt i det første Supersport-løb. Ifølge arrangørerne kørte han galt på den sidste omgang ud af tre.

Det var løb nummer 80, den 52-årige veteran stillede op til, og det blev desværre hans sidste.

Det er dog ikke det eneste dødsfald i dette års udgave af TT-løbene. 1. juni døde den 29-årige waliser Mark Purslow, da han kørte galt i en kvalifikation.

Lørdag døde den 35-årige franske sidevognspassager Oliver Lavorel, da han sammen med César Chanel kørte galt i et løb. César Chanel var i kritisk tilstand efter ulykken og blev derfor fløjet til et hospital i Liverpool.

Davy Morgans død markerer det 267. dødsfald i forbindelse med TT-løbene, Manx Grand Prix og Classic TT, som alle bliver kørt på de lukkede veje på Isle of Man, der ligger i Det Irske Hav.

Siden det første løb blev kørt i 1907, er de traditionsrige Isle of Man TT-løb blevet kørt over to uger i slutningen af maj og starten af juni. Den første uge består af kvalifikation og den sidste uge af løb i de forskellige klasser.

En omgang strækker sig lidt over 60 kilometer på de idylliske veje på øen, og motorcyklerne kan nå en topfart på 289 km i timen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Sur Hjulmand: - Horribelt og direkte farligt

Debriefing fra Monaco: Økonomisk hovedpine

Danske stjerner helt uenige om brøler