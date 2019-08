Verdens hurtigste kvinde i bil er død under rekordforsøg

Den professionelle racerkører og tv-stjerne Jessi Combs er død 39 år gammel. Hun døde i sin hurtige jet-bil i forbindelse med en biluykke i Alvord Dessert i den sydlige del af staten Oregon i USA, da hun forsøgte at slå sin egen rekord på 640 kilometer i timen.

Det skriver flere medier, heriblandt ABC7, Motor 1 og ABC15

Politiet i Harney County har udtalt, at de blev kaldt ud til en alvorlig ulykke i Alvord Desert ca. 145 kilometer syd for byen Burns klokken 16.00 tirsdag eftermiddag. Jessi Combs blev erklæret død på stedet. Der var ikke andre involveret i ulykken. Årsagen til ulykken bliver stadig efterforsket.

Jessi Combs var især kendt for sin deltagelse i tv-programmer som Discovery's 'Mythbusters, samt 'Break Room', 'Overhaulin' og 'All Girls Garage'.

Discovery har udtalt følgende i forbindelse med Jessi Combs dødsfald:

'Vi er i dyb sorg i forbindelse med nyheden omkring Jessi Combs død. Hun var en ven og en kollega. Et ikon i vores verden, Hun var en naturkraft, der har efterladt et uudsletteligt indtryk i bil-verdenen. Vores tanker går til hendes familie og venner.'

Terry Madden, der er en del af Jessi Combs team og i øvrigt er kæreste med Jessi Combs, lagde en rørende hyldest ud til Jessi på Instagram, hvor han blandt andet skrev følgende:

'Jeg har aldrig elsket eller er blevet elsket så meget som af denne fantastiske kvinde. Jessi Combs var mit et og alt, og jeg nødt hvert eneste minut, jeg havde sammen med hende. Hun er det mest fantastiske menneske, som jeg nogensinde har mødt'.

Terry Madden fortæller i øvrigt, at han gjorde alt i sin magt for at forsøge at redde sin kærestes liv. Men forgæves.

'Jeg var den første på ulykkesstedet. Og stol på mig. Vi gjorde alt menneskeligt muligt i forsøget på et redde hendes liv.'

To dage før sin død lagde Jessi et billede af sin jet-bil ud på Instagram. Til billedet skrev hun følgende:

'Det virker måske lidt tosset at gå direkte ind i skudlinjen. ...dem der er villige, er dem, der opnår store ting. Folk siger, at jeg er tosset. Jeg siger tak.'