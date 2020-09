Verdensmester deler skrækbillede

Selv om det for to uger siden gik helt galt for verdens bedste kvindelige MotoGP-rytter Ana Carrasco under en testkørsel, forventer hun alligevel snart at være tilbage på asfalten.

Fra sygesengen har hun delt et billede, hvor hun giver tommel-op, mens man samtidig kan se det enorme ar, hun har fået i kølvandet på en omfattende operation i ryggen.

'Hvad du ikke dør af, gør dig stærkere. Nå, her er vi nu, og jeg vil komme tilbage stærkere end nogensinde,' skriver hun i et opslag på Twitter med henvisning til de to knuste ryghvirvler, styrtet medførte.

I alt er hendes ryg blevet sat sammen med 30 hæfteklammer, men det er tilsyneladende ikke nok til at fjerne Carrascos motivation for at komme tilbage på Kawasaki'en.

Carrasco har forladt sygesengen, og der venter nu et tre måneder langt genoptræningsforløb, før hun forventer at være på kværnen igen.

Spanieren anses for at være en af de bedste kvindelige MotoGP-ryttere nogensinde.

Således er cv'et forgyldt med blandt andet to verdensmesterskaber i SSP300.

Ana Carrasco anses for at være en af de hurtigste kvinder i verden på en kværn. Foto: Ritzau Scanpix/Tony Gutierrez

