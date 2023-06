Veteranen glæder sig vildt: Med på et afbud

I 11. time og med dansk sponsorhjælp fik Jan Magnussen chancen for at køre sit 24. Le Mans

En bivirkning ved Kevin Magnussens sensationelle Formel 1-comeback sidste år var, at Magnussen-familiens Le Mans-projekt blev kørt i pit.

Jan Magnussen brød dermed striben på uafbrudte Le Mans-deltagelser siden 1999.

Længe så det ud til, at han igen i år skulle følge med frustreret fra sofaen.

Men så faldt pengene ikke til en anden bil i LMP2-klassen, og der opstod en mulighed.

Park One sprang til som dansk hovedsponsor, og i løbet af 24 timer var rammerne til deltagelse sammen med Anders Fjordbach og amerikanske Mark Kvamme klar.

- Fjordbach havde opsnuset, at der var en mulighed. Det var sådan, at jeg ikke troede på det, men jeg ringede heldigvis til Park One og fortalte dem om projektet. De hoppede på lige med det samme og kunne godt se mulighederne i det her projekt. Så det var selvfølgelig fantastisk, fortæller Jan Magnussen.

Den amerikanske rigmand Mark Kvamme kom ind fra siden, for egentlig var der lavet en aftale med en anden gentleman-kører. Pro/am-klassen kræver en amatør.

Jan Magnussen kører sammen med Anders Fjorbach og gentleman-køreren Mark Kvamme i LMP2 Pro/am-klassen. Foto: Frédéric Le Floc'h/DPPI/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen har et partnerskab med Kvammes team MDK, og Jan Magnussen kører for ham i USA.

- Så jeg tænkte, at det ville være en god idé lige at ringe til ham og sige, at jeg skulle køre Le Mans.

- Men det fik jeg åbenbart sagt på en måde, hvor han hørte det, som om vi skulle køre Le Mans. Så han var helt vildt glad. Skal vi køre Le Mans? siger han.

- Vil du gerne køre Le Mans? Ja, for fanden. Så blev det Mark.

- Nu glæder jeg mig helt vildt til at opleve det hele igen. Jeg er rigtig trist over, at jeg ikke var med sidste år, for det brød jo ligesom rækken fra ’99 og så til nu. Men nu kører jeg mit 24. Le Mans!

- Jeg er nervøs omkring det hele, for det er så nyt, og vi er uforberedte. Men det bliver en kæmpe oplevelse, siger Jan Magnussen.

Fire klassesejre har veteranen i Le Mans. En femte ville være en vaskeægte sensation.

- Det ville være respektløst, hvis jeg havde sagt, at vi tager til Le Mans for at vinde. Så nemt er det ikke. Det er verdens hårdeste racerløb af en grund. Det har jeg respekt for, men vi går efter alt, hvad vi kan få.

Bilen med nummer 32 fik en skrækkelig start på de 24 timer, da den med Mark Kvamme bag rattet var involveret i en startcrash i LMP2-klassen. Det lykkedes at få gang i den igen, men løbet blev indledt med at være en omgang bagud.