- Vi kan stadig vinde

- Lortedag, var Kevin Magnussens umiddelbare kommentar.

- Vi svømmede på tværs af floden, men måtte vende om halvvejs, konstaterede teamkammeraten Renger van der Zande.

Med kun halvandet minut tilbage af det to timer og 40 minutter lange Acura Sports Car Challenge på Mid-Ohio Sports Car Course måtte hollænderen pitte efter lidt ekstra benzin for at være sikker på at se det ternede flag.

Det kostede årets første besøg på podiet for Chip Ganassi Racings Cadillac #01.

En safetycar med en lille time igen af løbet betød, at samtlige i DPi-klassen prøvede at trække det sidste stint længere, end det egentligt var muligt.

Efter den tredje femteplads i træk fokuserede den dansk-hollandske duo på, at de rent faktisk spillede en rolle i racet, hvilket det ikke så ud til efter weekendens første sessioner.

- Teamet gjorde det fantastisk med at få bilen god til løbet, konstaterede Renger van der Zande.

Både under træning og kvalifikation var Chip Ganassi-raceren nemlig ringest i klassen.

- Vi havde en sløj tidtagning, men fik vendt det om på trods af, at vi startede weekenden rigtig sløjt og var en af de langsomste biler. I løbet var vi den hurtigste; det er det positive at tage med fra denne gang, sagde Kevin Magnussen, da Ekstra Bladet talte med ham efter løbet.

- Jeg er stadig superglad for at være en af de hurtigste biler i mesterskabet, og det er ikke overstået endnu. Vi kan stadig nå at vinde. Der er syv løb tilbage, som vi alle kan vinde. Det er målsætningen.

En safetycar neutraliserede løbet og samlede bilerne i DPi-klassen med en time igen, men Kevin Magnussen havde ellers lagt ud med at spænde ben for sig selv og teamet.

Under starten skiftede han bane, før målstregen var krydset, og det må man ikke.

Taksten for den brøler var en ekstra tur gennem pitten.

- Det er, hvad man kalder dumhed. Den må jeg tage på min regning, siger Magnussen.

- Jeg er bare så vant til, at når starten går, har jeg fri mulighed for at vælge alle positioner på banen. Jeg kender godt den regel, og jeg vidste godt, at det var en af dem, jeg skulle huske på for ikke at lave den fejl.

- I IMSA må du ikke må forlade din bane, før du kører over målstregen. Du skal ‘stay in lane’. I Formel 1, når lyset er grønt, må du gøre, hvad du vil.

- Lige et splitsekund glemte jeg den regel, som jeg har prøvet at få banket fast i mit hoved. Det var bare ærgerligt. Jeg vidste godt, at jeg havde fucket op, det øjeblik jeg skiftede bane.

Renger van der Zande lå treer i Ohio, da han med to omgange igen var nødt til at pitte. Foto: Chip Ganassi Racing

Det gik dog ikke værre, end at danskeren fik hentet feltet af DPi-biler og sat banerekord undervejs.

- Jeg kører en hel ‘drive through’ hjem. Det var sådan set okay og viste god fart i bilen. Jeg kom tilbage og gav bilen tilbage på en femteplads efter at have startet firer. ‘Damage-control’ kan man sige, men stadig ærgerligt at miste den position på en drive through-straf.

Danskeren kørte løbet med den næsthurtigste gennemsnitstid per omgang kun overgået af Mazdas Harry Tincknell.

I juni venter to løb.

Først et endnu kortere sprintløb i Detroit, før Scott Dixon vender tilbage som tredjekører for CGR Cadillac #01 til endnu et ikonisk amerikansk løb; de seks timer på Watkins Glen uden for New York.

Kevin Magnussen har ikke udset sig baner, hvor han tror mere på sejren end andre steder. Så længe timing og det sidste held er med, skal de nok komme.

- Cadillac var ikke hurtige her sidste år eller året, men vi endte med at være hurtigst i løbet. Så jeg tror ikke, at man skal se på tidligere år. Det er bare at gå efter guldet hver gang, siger han.

