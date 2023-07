Vigtigt boost til Vestis F1-drømme: Udbygger føring

HUNGARORING (Ekstra Bladet): En overgang var det lidt for spændende, men Danmarks unge F1-håb Frederik Vesti (Prema) endte med at udbygge sin føring i Formel 2-mesterskabet efter to løb i Ungarn.

Med en andenplads i hovedløbet bag Alpine-junioren Jack Doohan tager han til Belgien og Spa-Francorchamps næste weekend med 11 point til nærmeste forfølger.

Da Vesti ikke scorede point lørdag i sprintløbet med den omvendte startgrid, var forskellen reduceret til et point ned til Théo Pouchaire (ART).

En uheldig safetycar i Østrig og et sammenstød takket være en israelsk kamikaze-pilot på Silverstone havde i de seneste to afdelinger spist en stor del af danskerens føring.

- Det gjorde ondt at miste de point på Silverstone. At komme tilbage på den her måde er, hvad jeg skal vise. Jeg fatter ikke, at der kun er fire afdelinger tilbage. Sæsonen er fløjet forbi, siger Frederik Vesti.

Jack Doohan vandt for første gang i år ovenpå en svær sæson, mens Frederik Vesti tog vigtige point til mesterskabet. Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images

I fredagens tidtagning satte han igen og igen hurtigste omgang, men manglede lige de sidste marginaler på den afgørende, så han startede treer søndag.

Første omgang var ganske enkelt fremragende. Den Mercedes-støttede dansker viste intelligent aggressivitet, som han gnubbede hjul med Victor Martins (ART) og overtog franskmandens andenplads.

- Jeg vidste, at det var risikoen værd, for det er svært at overhale her. Jeg var nok lidt heldig, for Victor låste hjulene, og jeg var ikke helt sikker på, om der var skade på bilen. Men vi slap begge.

Hjælp fra rivaler

Weekenden er et moralsk boost for Vesti i forhold til den nærmeste rival. Han var hurtigere end Pourchaire i kvalifikationen og trækker fra ham på franskmandens yndlingsbane, hvor han har vundet både i F3 og F2.

Frederik Vesti kommer fra Ungarn med 18 point. Foto: Prema Racing

Hos Vestis tidligere team ART, får de lidt at tale om til debriefingen.

Teamkammeraterne Victor Martins og Théo Pouchaire duellerede så hårdt, at Pouchaire var af banen. Med beskidte dæk faldt han tilbage til sjettepladsen.

For anden løbsweekend måtte Vesti undvære sin faste løbsingeniør Pedro Matos. Portugiseren sad over på Silvestone og måtte forlade Hungaroring fredag, fordi hans far lå for døden.

Han var den første i Vestis tanker efter det ternede flag.

- Pedro, jeg elsker dig og ønsker dig det bedste, sagde danskeren over radioen.

Succes i USA

På den anden side af Atlanten kan der også berettes om dansk succes. I klassen lige under Indycar på Iowa Speedway vandt Christian Rasmussen for anden gang i denne sæson og udbygger sin føring i mesterskabet.

Vinder han Indy NXT, som serien har skiftet navn til, udløser det en chance i Indycar.